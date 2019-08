Diego Elías, tras ganar el oro en Lima 2019: "Mi nueva meta es terminar el año como Top 5 del mundo"

Aunque ya pasaron dos semanas desde que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 , a Diego Elías nada le borra la sonrisa. Y no es para menos: consagrarse campeón de squash de local, con la familia al lado y ante Miguel Ángel Rodríguez, un rival al que nunca había vencido, es para recordarlo siempre.

El partido, el oro, los festejos y las felicitaciones no las olvidará, pero Diego sabe que no puede vivir del pasado. Por eso, ya tiene planificada cómo será la temporada 2019-20 en la PSA (Circuito Profesional de Squash ), que arranca en octubre. Esos planes, se los relevó a Depor.

Diego, ¿cuál es tu balance de estos Juegos Panamericanos?

Fue un campeonato muy duro para mí, pero la verdad muy feliz con el resultado. Ganar esta medalla de oro y la del bronce en dobles es haber cumplido la meta. Estuve preparándome muy duro, ya llevaba un año y medio pensando en este momento y no pudo ser mejor. Estar en esa final con la gente apoyando y con la familia fue algo increíble.

El oro en Lima 2019 era un objetivo por sí mismo, ¿pero es, además, una revancha por la final perdida en Toronto 2015?

Sí, sobre todo cuando se concretó que la final sea contra Miguel Ángel, que me había ganado hace cuatro años en Toronto. Tenía muchas ganas de estar ahí, estuve pensando en eso mucho y no pudo ser mejor. Jugué muy bien, fue un partido bueno y yo tuve el apoyo de la gente. Cada vez que ganaba un 'game' [un punto], todos me apoyaban muchísimo.

¿Fue el escenario y el rival perfecto para ganar el oro?

Sí, nunca había vencido antes a Miguel Ángel, él sí me había ganado más de 10 veces. Me lleva como 11 años, ha sido como un ídolo para mí desde que comencé a jugar profesionalmente. Y sí, ganarle por primera vez, de local frente a todos los peruanos, fue un sueño hecho realidad.

Hace tiempo que no jugabas de local, ¿cómo fue el manejo de la ansiedad y la presión en una final de esta magnitud?

Fue un partido durísimo en lo físico, pero más en lo mental, porque la gente viene a apoyarte pero también espera que el resultado sea positivo, y eso supone una presión. Me acuerdo que terminando la primera y segunda ronda, la gente me preguntaba cómo estaba para la final contra Miguel Ángel y todavía me faltaban dos o tres partidos. Pero siento que lo manejé bien, me preparé mucho.

Diego Elías ganó la medalla de oro en singles y el bronce en dobles masculinos en Lima 2019, junto a Alonso Escudero. (Foto: Violeta Ayasta/GEC / Edición: Yubitza Leyva)

También ganaste la medalla de bronce en dobles, pero la de oro tenía un sabor especial por lo que mencionas, ¿dirías que este es el logro más importante de tu carrera?

Sí, para mí lo es. Poder ganar el oro en los Juegos Panamericanos, y de local, fue un sueño hecho realidad, y más ante Miguel Ángel jugando la final.

Eres el mejor de América, ¿te la crees cuando uno dice eso?

Era una cosa ser el mejor ranqueado de América, porque yo estaba octavo puesto y él (Miguel Ángel), noveno. Pero sentía que nunca le había ganado, era como tener el mejor ranking pero no era el mejor. Ahora, que le pude ganar por primera vez, ya siento que lo soy, que ya pasé al siguiente nivel.

¿Crees que los Panamericanos marcarán un precedente para que la gente vea al squash como un deporte en el que podamos ser potencia?

Ojala. El siguiente paso es hacer que el squash crezca en Perú, la gente ya pudo disfrutar el deporte, pudo ver que somos buenos, ojalá que se puedan construir canchas públicas, porque por ahora solo hay privadas. Sería bueno que la gente pueda utilizar las canchas armables que estuvieron en los Panamericanos. Las autoridades deberían ponerlas en algún sitio para que todos puedan disfrutar del deporte.

La medalla de oro era el objetivo principal este año, ¿cuál es el siguiente ahora?

Mi meta para este año eran los Panamericanos, también meterme entre los ocho mejores del mundo y clasificar al torneo Masters (que fue en junio). Las cumplí todas. Ahora, es seguir entrenando porque mi primer torneo es en octubre. Mi meta para fin de año es terminar dentro de los cinco mejores del mundo.

Como todo deportista, ¿esperas en algún momento estar en unos Juegos Olímpicos?

Sí, ojalá, aunque ahora trato de no pensar en eso. El squash tiene su circuito, yo juego entre 15 a 20 torneos por año. Para Tokio no es, pero ojalá para París 2024 pueda ser un deporte olímpico. Sería un sueño hecho realidad estar en unos Juegos Olímpicos.

Diego Elías jugó sus segundos Juegos Panamericanos, antes estuvo en Toronto 2015, donde ganó la medalla de plata. (Foto: Violeta Ayasta/GEC) Diego Elías jugó sus segundos Juegos Panamericanos, antes estuvo en Toronto 2015, donde ganó la medalla de plata. (Foto: Violeta Ayasta/GEC) GEC

► Sale el nuevo 'rey' de WWE: conoce a los participantes del King of the Ring 2019



► ¡Separa tu agenda! Los 10 principales partidos de la temporada 2020 de la NBA que no te puedes perder



► ¿Se hará realidad? La palabra de Dana White tras posible combate entre Valentina Shevchenko y Henry Cejudo



► Con Randy Orton al mando: repasa todos los resultados del SmackDown de Toronto