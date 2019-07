Quedaron maravillados: chilenos quieren que los productores de Lima 2019 organicen la Inauguración de Santiago 2023

La Ceremonia Inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 fue increíble. No solo ha sido halagada por los usuarios peruanos de twitter. También por periodistas de otros países. En Chile, incluso, ha gustado tanto que en las redes sociales piden que los organizadores de Santiago 2023 contraten a la productora que hizo posible esta ceremonia en la capital limeña.

Un usuario en Twitter, por ejemplo, escribió: "¿Será muy inapropiado si tratamos de contratar a los productores peruanos para que organicen la ceremonia inaugural en Santiago en 2023? Es solo una idea. Es que hicieron algo demasiado bello y elegante para mostrar Perú al mundo".

Las respuestas al tuit no se hicieron esperar. "No es una idea descabellada. Con los Suramericanos de la Juventud, Chile dejó mucho que desear, realmente esa ceremonia me dio más vergüenza que orgullo", comentó la usuaria Camila Arenas. "¡Toda la razón! Hermosa ceremonia", replicó Celi.

No fueron los únicos comentarios de los chilenos. Hubo más en los que dejaban ver su admiración por la ceremonia inaugural. Lo cierto es que este evento estuvo a cargo de la empresa italiana Balich Worldwide Shows, que también organizó las inauguraciones de Turín 2006, Sochi 2014 y Río 2016.

Usuarios chilenos de Twitter comentando sobre la Ceremonia de Inauguración de Lima 2019. (Twitter) Usuarios chilenos de Twitter comentando sobre la Ceremonia de Inauguración de Lima 2019. (Twitter)

