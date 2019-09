A seguir así: complementos nutricionales ayudaron a reducir los casos de doping en Lima 2019

Durante los Juegos Panamericanos Lima 2019 , el evento deportivo más importante del continente americano, se realizaron más de mil pruebas antidoping a todos los deportistas de la competencia, como una forma de mantener la transparencia deportiva. Hasta la fecha, en esta última edición, se han detectado tres casos de doping positivos, invalidando el triunfo de los participantes implicados y arrebatándoles la medalla obtenida para su país durante la contienda.

En comparación a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, donde fueron más de 7 los casos de doping positivos, esta vez se ha reducido, a más de la mitad, el número de deportistas con sustancias prohibidas en su organismo. Los complementos nutricionales juegan un rol importante en la vida diaria de estos atletas, Jean Carlo Sulca, Jefe del Área de Nutrición en Lab Nutrition, explica que es importante que estos contengan todo lo que se menciona en el etiquetado, los aminoácidos, azúcares, las fibras y todos los demás ingredientes.



Lista de Sustancias Prohibidas



Todos los años, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), actualiza la lista de sustancias prohibidas en el mes de octubre para tomar efecto en enero del siguiente año. La lista del 2019, no ha tenido grandes cambios en comparación a la lista del 2018, la mayoría de estos se relacionan con los complementos. Se ha colocado a la epiandrosterona como un ejemplo de lo que puede ser encontrado en ellos, también se han incluido metabolitos de esteroides y de sustancias enmascarantes.



Para Jorge Villarán, médico del deporte, es importante que “si eres atleta, en especial si eres federado, tengas una buena guía nutricional hecha por un nutricionista especializado, idealmente en el deporte que estás haciendo. Si vas a usar complementos, lee las etiquetas y nunca te quedes con dudas sobre las sustancias que hay en ella, pregunta a tu nutricionista deportivo o a tu médico del deporte”.



Complemento Nutricional Libre de Doping



La reconocida empresa peruana de complementos nutricionales para el deporte y la salud, Lab Nutrition, trae al Perú la línea Lab Nutrition USA, la primera marca en todo Latinoamérica que cuenta con las más rigurosas certificaciones mundiales, y lo más importante, está libre de Doping. Formulada y fabricada en las mejores instalaciones de Estados Unidos, aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA).



“Lab Nutrition USA es una marca propia americana que cuenta con las Certificaciones Internacionales más importantes, Informed Sported e Informed Choice. Todas las plantas están licenciadas por la FDA con los estándares más altos de calidad, todos los productos están libres de doping para que puedan ser utilizados por atletas profesionales y olímpicos, o personas que quieran la más alta calidad nutricional”, manifestó el Gerente General de Lab Nutrition, Santiago Gamarra.



La línea de Lab Nutrition USA está libre de Amino –Spiking, es decir, no contiene aminoácidos de bajo coste para aumentar su valor total, esto se puede observar en el Aminograma, donde se ve la cantidad de aminoácidos que contiene la proteína en el Nutrition Facts.



