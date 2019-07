¡Se temió lo peor! Pesista sufrió lesión en el codo al levantar 143 kilos en los Juegos Panamericanos 2019 [VIDEO]

A pesar de haber impuesto un nuevo récord panamericano con 117 kilos en arranque en la categoría de 87 kg, la dominicana Crismery Santana no se fue del todo contenta. Y es que durante la modalidad de envión sufrió una dura lesión en Lima 2019.

La dominicana Santana lideraba la competición, pero sufrió una lesión en el codo al intentar levantar 143 kilos. En el video se muestra cómo logra cargar la barra con mucho esfuerzo; sin embargo, no pudo alzarlo y su codo izquierdo terminó cediendo.

Lesión de Crismery Santana en Lima 2019. (Reuters/El Caribe)

De inmediato, Crismery Santana levantó la mano en señal de auxilio para recibir atención médica. Tras su intento fallido, se tuvo que conformar con la medalla de plata, pues el oro fue para la chilena María Fernanda Valdés.

"Me siento agradecida con el apoyo que me han dado. No sé qué sucedió, sentí que mi codo se me partió, salió y entró de nuevo, pero gracias a Dios estamos bien, pero siento mucho dolor", declaró la dominicana tras la competencia.

