¡Sale del fondo! Mauricio Fiol vuelve recargado para los Panamericanos Lima 2019

Imagínense el sufrimiento de Paolo Guerrero, quien estuvo ocho meses sin jugar al fútbol, pero multiplicado por seis. Ese es el tiempo (cuatro años) que Mauricio Fiol lleva alejado de las competencias en el deporte que más ama, la natación.



Pero la larga espera está por terminar. Y como le pasó a Paolo, Fiol también volverá por la puerta grande. El ‘Tiburón’ recibió la autorización de la FINA (Federación Internacional de Natación) y será inscrito para los Juegos Panamericanos. Así, en una conversación con Depor , dejó claro los objetivos que tiene y cómo se viene preparando para dejarlo todo por el país.

¿Cómo te sientes tras esta gran noticia?

Me siento contento con esta nueva noticia que me dieron el viernes pasado. Estamos entrenando duro. Estoy preparado, con la mejor condición física de mi vida, enfocado en representar a mi país de la mejor manera. Sentí que regresé a la vida. Retomó toda mi carrera. Todo lo malo había pasado y retomamos al cien por ciento lo que es mi vida como nadador. Hoy por hoy, puedo decir que me voy a preparar de la mejor manera y con la mejor tecnología para llegar lejos.



¿Cómo fue todo este proceso entre la Federación Peruana de Natación y la FINA (Federación Internacional de Natación)?

La Federación estaba detrás de la solicitud hace mucho tiempo y envió la carta. Tras ello, la FINA autoriza que pueda participar. El presidente de la Federación me llama el viernes y me dice, "Mauricio vas a poder participar en 100 y 200 mariposa". No imaginan la alegría que sentí en ese momento. Y no solo yo, mi familia, toda la gente que me sigue en redes o en persona. Siempre me mandan energía positiva y me hacen sentir bien, que no estoy solo.

¿Qué fue lo más difícil durante todos estos casi cuatro años que duró este proceso?

Lo más difícil de todo ha sido estar alejado de la competencia, alejado del agua, de lo que más amo. Tuve que salir de mi zona de confort, de lo que estoy acostumbrado y buscar nuevos retos. Siempre tuve claro lo que quería, a pesar de estar alejado todos estos años de competencia. Hoy, puedo disfrutar de entrenar. No es lo mismo hacerlo sin metas. Hoy por hoy, mi meta son los Panamericanos. Es lo que me tiene con mucha energía.

Estás habilitado desde el 12 de julio (11 acaba su sanción), ¿qué es lo que se te viene a partir de esa fecha?

Se vienen campeonatos en julio. La idea es hacer una buena marca y así 'rankearme' y obtener un buen puesto para tener un buen carril en los Juegos Panamericanos. Perú tiene varios cupos, puede meter dos nadadores por prueba más relevos y los suplentes. La Federación ya me confirmó que voy a estar inscrito y voy a participar en los Juegos.

¿A qué apuntas en Lima 2019?

Apunto a dejarlo todo, estoy bien entrenado, estoy en la mejor condición física de mi vida. Voy a dejarlo todo y con eso me sentiré satisfecho. Tanto emocional como físicamente, estoy al 1000 %. Solo esperando que pasen los meses para poder estar en los Panamericanos. La energía está enfocada en los Panamericanos, luego, ya la meta será Tokio 2020.

¿Qué le aconsejarías a los jóvenes deportistas que podrían pasar por una situación similar a la tuya?

Nunca se rindan. Siempre hay una revancha, una forma de demostrar lo que vales. Solo seguir para adelante. Nunca miren para atrás.

