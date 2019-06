Piccolo Clemente: "En cualquier momento Perú ganará el Mundial ISA de longboard por equipos"

Frío, lluvia y cielo gris. Fueron las características de los primeros días del Campeonato Mundial ISA de Longboard, que se celebró en la ciudad de Biarritz, al suroeste de Francia. Benoit 'Piccolo' Clemente fue el encargado de encabezar el equipo peruano que participó en ese torneo y que fue subcampeón. Pero él, además, consiguió un trofeo individual que tanto anhelaba.

Los primeros heats los pasó como segundo –eran series de cuatro y siempre avanzaban los dos primeros– y, así como el clima, poco a poco fue mejorando. Ya en la final los termómetros marcaban alrededor de 27 grados. Un calor intenso: el sol pedía a gritos un nuevo campeón mundial.



Y llegó: Piccolo Clemente se hizo con el título , uno que le había sido esquivo en tres oportunidades –en las primeras dos llegó hasta 'semis'; en la última, a la final–. Era el 'Talón de Aquiles' que tiene todo deportista de élite, pero en Francia, el longboarder nacido en Huanchaco acabó con los mitos y fantasmas. Ya no tiene punto débil.

–Ha ganado títulos nacionales, sudamericanos, panamericanos, dos veces el circuito de la Liga Mundial de Surf (WSL) y ahora el mundial de Longboard de la ISA (Asociación Internacional de Surf). ¿Qué sigue para un deportista que ya ganó casi todo?

–Seguir entrenando. Tengo una meta a corto plazo: del 18 al 28 de junio me voy a Malibú, a la primera fecha del Tour Mundial de Relik, un tour en el que invitan a los 30 mejores longboarders del mundo. Son dos fechas, la otra es en San Clemente (California). Después están los Juegos Panamericanos. Finalmente, quiero seguir corriendo el circuito de la WSL.

–El Mundial ISA era el único que prácticamente te faltaba...

–Es uno de los campeonatos que ansiaba mucho ganar. Vengo participando en los torneos de ISA hace 10 años. En 2009 empecé compitiendo en ese campeonato. Y el Mundial de Longboard era un torneo que llamaba mucho mi atención.



–¿Cómo fue avanzando tu desempeño a lo largo del torneo?

–Comencé la primera ronda con un segundo puesto, pero estaba un poco nervioso, el clima no ayudaba. Después ya pude mejorar. Llegué hasta la final del main event y ahí caí al repechaje [en el Mundial ISA hay dos caminos: el main event, en cinco rondas –los que nunca perdieron un heat– o el repechaje, que son 8. Los dos mejores de cada ruta disputan la final]. Felizmente lo gané y eso hizo que llegue bastante confiado a la final.

¿Superar el repechaje te dio esa confianza?

–Sí, porque para la final ya estaba dentro de los mejores americanos y había confirmado mi pase para Lima 2019. Eso hizo que corra la final más tranquilo. Fue difícil, estaban los hermanos franceses Delpero –Antoine y Edouard–, que venían haciendo un puntaje excelente, pero se pudo sacar una primera ola de 9.83 y después la de 7.7

–Justamente fueron ellos quienes te mandaron al repechaje en la ronda 5. ¿Pensaste en algún momento que todo se caía de nuevo y que no ganarías el título como en 2018?

–En varios mundiales ISA he avanzando a la final a través del repechaje y he sacado buenos resultados. Sabía que tenía una oportunidad más con ese sistema. Eso me dio la confianza para correrlo, y así llegué a la final mucho más motivado.



'Piccolo' Clemente celebrando su título. (ISA) 'Piccolo' Clemente celebrando su título. (Pablo Jiménez/ISA)

–En el repechaje uno de tus rivales fue Lucas Garrido-Lecca, quien también era parte del equipo peruano. ¿Cómo fue ese momento previo?

–Lo vi saliendo de mi serie, chequeamos el mar y conversamos un rato. Me dijo: ‘Vamos con todo al repechaje’, pero después ya cada uno aplicó su estrategia. Era un momento complicado. Yo estaba peleando mi pase a los Juegos Panamericanos al igual que Lucas, porque yo llegué al Mundial ISA precalificado.

–¿No se supone que en el Panamericano de Surf 2018 ya habías ganado el cupo para Lima 2019?

–Con el Mundial ISA cambió la clasificación. A Lucas se le abrió una oportunidad más de estar en los Juegos Panamericanos si es que él quedaba como el mejor americano. Entonces, en el torneo prácticamente se estaban jugando dos títulos: el pase definitivo a Lima 2019 y el título mundial.

–¿Y cuál fue tu estrategia para ganar el torneo?

–Las primeras series comencé agarrando olas rápido y creo que no me estaba funcionando mucho. Yo soy más de esperar. Ya para la final le dije a Renato (el entrenador) que iba a esperar. Pasaron 9 minutos y no tenía olas, no había agarrado nada. La primera que agarré fue a los 10 y saqué alrededor de 4, un puntaje bajísimo. Recién comencé a repuntar en los minutos siguientes con esa ola de 9.83; y faltando un minuto y medio para terminar el evento, encontré el 7.7. Esperé y resultó, pero fue muy, muy tenso.

–Tus mejores olas fueron tras un 'hang-ten' (los 10 dedos en la punta de la tabla). ¿Le has impreso alguna variante a esa maniobra?

–Mis dos mejores olas fueron por los 'hang ten', que es la maniobra más difícil del longboard. Pero es una de las que mejor sé hacer, soy uno de los competidores que tienen los hang ten más largos. Y es complicado con las tablas que tenemos porque no son muy clásicas, son para combinar maniobras.

–¿Habías planeado usar esa técnica en la final o salió en el momento?

En una final, arriesgas todo o nada. Quedar segundo o cuarto es casi lo mismo, lo que vale es el primer puesto. O ganas arriesgando todo o pierdes arriesgando todo. Para mí, las dos opciones son válidas, pero prefiero correr una final arriesgado todo que ir tratando de no caerme de la tabla o de generar un puntaje adecuado que no sea suficiente para ganar.

Los 'hang-ten' de Piccolo en Biarritz. (ISA)

–Además de tu medalla de oro, como equipo Perú ganó la plata...

–Repetimos el plato del 2018, año en el que también ganamos la medalla de plata. Ha sido un campeonato increíble. Esa noche, con Renato, Lucas, Mafer y Ana Camila estábamos sentados comiendo y la verdad yo seguía sin creerlo. Tenía muchos sentimientos encontrados, pero estaba sobre todo feliz.



–¿Qué falta para el oro en por equipo?

–Tenemos harto potencial, pero necesitamos seguir entrenando duro todavía, porque hay algunos países que tienen cuatro competidores fortísimos, al igual que nosotros, y la competencia está dura. Pero yo creo que en cualquier momento lo vamos a lograr. Además, el tema con el surf es que las olas tienen mucho que ver, a veces te juegan en contra, como a veces te favorecen.

–Lima 2019 es un torneo importante en tanto es la primera vez del longboard en unos Panamericanos, pero el ISA y la WSL son más difíciles. Entonces, ¿cuáles son las expectativas?

–Toda competencia es difícil, uno nunca sabe las condiciones del mar. Puede ser que te toque la ola o que no te toque. El nivel de los competidores también tiene mucho que ver. Es un campeonato que lo estoy tomando muy seriamente, va a ser difícil, así que hay que ir bien preparados. Lima 2019 es un precedente histórico para el Perú y creo que vamos a dar que hablar por las medallas que vamos a ganar en las diferentes disciplinas.

–¿Cuál sientes que será el tablista más difícil de superar?

–Cole Robbins corre muy buenas olas; Julian Schweizer, el brasilero Wenderson de Almeida y el argentino Surfiel Gil también. Creo que todos van a dar mucho de qué hablar. La competencia va a estar realmente dura.

-Lima 2019 dará cupos a Tokio 2020 en surf, pero no habrá longboard...

El surf es un deportes de prueba al igual que el karate. Ya después se sabrá si quedan como olímpicos. Escuché por ahí que para París 2024 habrá longboard. Si hay, será increíble, y habrá que entrenar duro para llegar en las mejores condiciones.

