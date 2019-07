Con Marko Carrillo: sigue EN VIVO las pruebas de Tiro en Juegos Panamericanos en la Base Aérea Las Palmas

Tiro en Lima 2019 | Desde la Base Aérea de Las Palmas, sigue EN VIVO la participación Marko Carrillo y José Ullilen harán su presentación en el tiro en la modalidad de pistola de aire 10m. en los Juegos Panamericanos. El evento iniciará este domingo 28 de julio desde las 9:00 am. (hora peruana) en el Polígono de Las Palmas en Surco. La transmisión estará a cargo de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN.

Tras el primer día de competencia, este sábado, en el que se entregaron las primeras medallas para la rama femenina, los peruanos Marko Carrillo y José Ullilen participarán en la prueba de calificación, para buscar su clasificación a instancias finales.

Tiro en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento

Perú. 9:00 a.m. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

De avanzar a las etapas decisivas, está programado que la lucha por las medallas se realice el mismo día, desde las 11:30 a.m. (hora peruana).

Sara Vizcarra y Karina Rodríguez representarán en 50m Carabina 3 Posiciones. Por su parte, Daniela Pacheco participará en fosa.

En la edición anterior de los Juegos Panamericanos, en Toronto 2015, Perú alcanzó dos preseas en tiro. Marko Carrillo obtuvo el bronce en pistola, 50 metros, y Francisco Boza ganó la medalla de oro en la prueba de fosa.

Vale decir que en el Polígono de Las Palmas se podrá ver la habilidad de 256 atletas, que llegan a los Juegos Panamericanos con la etiqueta de mejores tiradores del continente. En este evento, los atletas buscarán el pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



Tiro en Lima 2019 | Precio de las entradas para este domingo 28 de julio

Entrada Precio Regular S/. 30 Menores de 18 años S/. 15 Adulto Mayor S/. 15 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 15 Acompañante Asiento Accesible S/. 15 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado. "

Tiro en Lima 2019: mapa del evento este domingo 28 de julio

