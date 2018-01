Super Bowl 2018: ¿Cómo Michael Jackson cambió la historia de los intermedios?

Giro total. Justin Timberlake será responsable del show del intermedio del Super Bowl 2018 entre New England Patriots y Philadelphia Eagles. Para muchos, este espectáculo musical es más importante que el mismo partido. Miles de espectadores en el estadio y televidentes tan solo ven los minutos del concierto, obviando por completo lo deportivo. La historia del evento cambió radicalmente con la presentación de Michael Jackson en 1993.

El (histórico) paso de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII

El intermedio del Super Bowl, desde 1967, rotaba entre bandas universitarias, algunos artistas y un espectáculo terrenal. El giro en la historia cambió el 31 de enero de 1993, cuando Michael Jackson apareció en Rose Bowl de Pasadena. Cinco canciones (Jam, Billie Jean, Black or White, We Are The World y Heal The World) en casi quince minutos bastaron para cambiar los medios tiempos de la gran final del fútbol americano. Alrededor de cuatro mil niños, fuegos artificiales y un público rendido a sus pies acompañaron al Rey del Pop en su presentación.

El show fue un éxito. No solo en el estadio, sino entre las personas que veían el partido por televisión. El concierto había tomado más protagonismo que la categórica victoria del Dallas Cowboys por 52-17 al Buffalo Bills. Ya desde el Super Bowl XXVIII, el show intermedio era un verdadero acontecimiento musical. Al cierre del siglo pasado, Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton y Edward James Olmos (como presentador) dieron uno de los espectáculos más recordados en el año 2000.

El espectáculo del Super Bowl a inicios de este siglo, en 2001, tuvo a Aerosmith, N Sync, Britney Spears, Mary Jane Blige y Nelly, con producción de la revolucionaria MTV, en la confirmación que el concierto tenía igual o más peso que el partido. Históricas bandas como U2 (2002) o The Rolling Stones (2006) dijeron presente, así como grandes solistas como Paul McCartney (2005), Maddona (2012), Beyoncé (2013), Bruno Mars (2014) y Lady Gaga en la última edición.

Justin Timberlake, quien se presentó en 2001 como cantante de N Sync, dará el show en el intermedio del New England Patriots y Philadelphia Eagles del Super Bowl LII el domingo 4 de febrero, en el U.S. Bank Stadium. Un fanático puede pagar hasta 20 mil dólares para asistir al evento deportivo más importante de los Estados Unidos.