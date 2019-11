Desde el Commerzbank Arena: Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt chocan por la fecha 10 de Bundesliga 2019

Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt chocan este sábado EN VIVO y EN DIRECTO: sigue la TRANSMISIÓN ONLINE TV por por fecha 10 de la Bundesliga 2019 desde el Commerzbank-Arena desde las 9:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



A la espera de un tropiezo del líder Borussia Monchengladbach -que se medirá con Bayern Leverkusen-, Bayern Munich buscará la victoria en su visita a Eintracht Frankfurt e intentará tomar el primer lugar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Commerzbank-Arena.



Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt: horarios del partido

México - 8:30 a.m.

Ecuador - 9:30 a.m.

Perú - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

Venezuela: 10:30 a.m.

Bolivia - 10:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Actualmente, Borussia Monchengladbach está en la cima con 19 puntos, producto de seis triunfos, un empate y dos derrotas. Un punto menos y en el segundo casillero se encuentra Bayern Múnich, fruto de cinco victorias, tres empates y una caída.

Otro partido bastante atractivo será el que disputarán, también el sábado, el Borussia Dortmund y el Wolfsburgo, actualmente en el quinto y el cuarto lugar de la clasificación con tres y dos puntos menos que el Gladbach respectivamente.



El Bayern Múnich llega al duelo contra el Eintracht Frankfurt (9° con 14 puntos) en momentos en que enfrenta vientos de crisis tras el apretado triunfo por 1-2 contra el Bochum, equipo de la segunda categoría, en la Copa de Alemania.

El partido contra el Bochum, al que el Bayern Múnich sólo pudo darle la vuelta en los diez minutos finales, reflejaron parte de los problemas que viene atravesando el equipo de Niko Kovak, empezando por la falta de intensidad ante rivales presuntamente inferiores.



La goleada a domicilio por 2-7 lograda ante el Tottenham en la Champions League parece ser la excepción en esta temporada. La regla son victorias apretadas o partidos en los que el equipo se deja puntos por descuidos defensivos.



"Espero más pasión en los duelos. En Frankfurt, hay que estar metidos desde el principio, así que tenemos que estar bien despiertos", advirtió el entrenador de Bayern Múnich, Niko KOvac, en conferencia de prensa.



El presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, ya ha hecho una advertencia de que si el equipo no logra dar un vuelco a su juego no se alcanzarán los objetivos de la temporada.

Fuente: EFE

Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt: probables alineaciones

Eintracht Frankfurt : Rönnow, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic, Kamada, Paciencia y Dost. DT: Adi Hütter



Bayern Múnich: Neuer, Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba, Tolisso, Thiago, Gnabry, Coutinho, Coman y Lewandowski. DT: Niko Kovac

Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt: ¿dónde se ubica el estadio?

