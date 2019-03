¡Con James Rodríguez! Bayern Múnich vs. Friburgo se ven las caras por la fecha 27 de la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Friburgo (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Sports / 9.30 a.m.) se ven las caras por la fecha 27 de la Bundesliga 2018/19 en el Schwarzwald-Stadion con transmisión de Fox Sports. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com. James Rodríguez será titular.





Bayern Múnich vs. Friburgo: horarios del partido

México 8:30 a.m.

Perú 9:30 a.m.

Ecuador 9:30 a.m.

Colombia 9:30 a.m.

Bolivia 10:30 a.m.

Paraguay 10:30 a.m.

Venezuela 10:30 a.m.

Argentina 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Uruguay 11:30 a.m.

Brasil 11:30 a.m.

España 3:30 p.m.

El duelo entre Bayern Múnich vs. Friburgo será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.

Bayern Múnich , sin Champions League en el horizonte, debe concentrarse en conquistar nuevamente la Bundesliga, como premio consuelo para no terminar la temporada con las manos vacías.

De hecho, los 'bávaros' mejoraron notoriamente en las últimas jornadas del certamen alemán. Los resultados y el juego han acompañado al equipo de Niko Kovac, pues se fueron como líderes (con 60 puntos) al descanso por la fecha FIFA.

Sin embargo, Bayern Múnich tendrá una tarea complicada porque Borussia Dortmund (con las mismas 60 unidades) también se enfocará totalmente en pelear por la Bundesliga, porque también se despidió de la Champions League.

Es posible que James Rodríguez, quien marcó un triplete contra Mainz antes del parón, no inicie las acciones en el campo del Friburgo. El técnico de los muniqueses dejó entrever que el colombiano no tuvo suficiente descanso después de los juegos con la selección.

"James Rodríguez jugó en Corea del Sur el martes. Los sudamericanos tienen muchos kilómetros por viajar para jugar con sus selecciones, pero ellos lo pueden manejar de la mejor manera", indicó Kovac en la previa.

"El resto de nuestros futbolistas internacionales jugaron sus últimos partidos el domingo, tiempo suficiente para recuperarse y estar de nuevo en forma", aseguró el estratega sobre el resto del plantel de Bayern Múnich.



Bayern Munich vs. Friburgo: posibles alineaciones

Bayern Munich : Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Alaba; Goretzka, Thiago, Gnabry, Müller, Coman; Lewandowksi.



Friburgo: Shwolow; Gunter, Heintz, Schlotterbeck, Stenzel; Grifo, Abrashi, Frantz, Haberer; Waldschmidt, Petersen.



Bayern Munich vs. Friburgo: fixture Bundesliga

