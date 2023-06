Luego de fichar por el Inter Miami de la MLS, Lionel Messi se está tomando muy enserio el tema de “alejarse del foco”. No solo ya no quiere saber nada de jugar en el fútbol más competitivo, sino que también descartó estar interesado en el Balón de Oro, premio individual que ganó en siete ocasiones. Si bien es favorito a llevarse el galardón por lo que realizó en la temporada (actuación espectacular en Qatar 2022), sostuvo que ahora solo le importan los títulos colectivos.

Tras finalizar la temporada 2022-23, hay dos candidatos a ganar el premio: Leo y Erling Haaland. El capitán de la ‘Albiceleste’ consiguió el Mundial 2022, siendo figura total, y también fue campeón de la Ligue 1. Mientras que el noruego ganó un triplete histórico (Premier League, Champions League y FA Cup) y además batió récords de goles en Inglaterra.

En una entrevista con Titan Sports, durante la gira de la selección de Argentina por Asia, el exjugador del FC Barcelona se refirió al Balón de Oro. “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo”, apuntó.

De esta forma, el rosarino pone punto final a su gran relación con el Balón de Oro. Es el máximo ganador con siete galardones, seguido de Cristiano Ronaldo con cinco. La primera vez que lo consiguió fue en 2009. Luego lo obtuvo en las siguientes tres temporadas. En 2015 se hizo de su quinto trofeo. En 2019 y 2021 también se quedó con el título individual.

Messi será titular ante Australia

Lionel Messi, quien llegó a China el último fin de semana, será titular en el partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Australia, que se disputará este jueves en el Workers’ Stadium (Pekín) desde las 5:00 a.m. (horario en Perú y 7:00 a.m. en Argentina). Eso sí, no disputará el siguiente amistoso ante Indonesia.

De acuerdo con los medios internacionales, Leo iniciará sus vacaciones luego del partido ante los australianos. El atacante viene de una larga temporada en PSG, en la que incluyó el Mundial de Qatar 2022, y necesita un descanso. Asimismo, debe resolver unos últimos temas con su nuevo club, el Inter Miami.





