River vs. The Strongest juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía Fútbol Libre TV, ESPN, Star Plus, FOX Sports y Pluto TV por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2023. El encuentro está programado para este martes 4 de abril desde las 5:00 p.m. en Perú y a las 7:00 p.m. en Argentina, con el estadio Hernando Siles como escenario. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

River Plate llega a su debut copero como líder absoluto de la Liga Profesional Argentina y, pese a la complicada visita que supone jugar en la altura de La Paz, las expectativas son altas para ver cómo afronta este reto Martin Demichelis. En el fútbol argentino han tenido una clara mejoría así que ahora les toca probarse a nivel internacional.

Luego de su última victoria sobre Unión de Santa Fe con anotación de Ignacio Fernández, el ‘Millonario’ entrenará este lunes en su predio y ultimará detalles de su alineación titular para el martes. Lo más seguro es que Demichelis haga algunas variantes respecto a la oncena que paró el último fin de semana por el torneo local.

El viaje a Bolivia será este lunes a las 4:00 p.m. (horario argentino) y arribarán en Santa Cruz de la Sierra. El plantel de River Plate se quedará y concentrará en el llano hasta el día del encuentro, para evitar que los jugadores sufran estragos por la altura. De esta manera, recién estarían llegando a La Paz cuatro horas antes de enfrentar a The Strongest.

Una de las dudas de Martín Demichelis antes de definir la alineación titular que parará en el estadio Hernando Siles, es la inclusión de Nicolás de la Cruz. El futbolista uruguayo se acababa de recuperar de una sinovitis y tras el partido ante Unión terminó con algunas molestias. Todavía seguirá en evaluación hasta último momento.

The Strongest, por su parte, llega a este encuentro sin haber jugado oficialmente hace casi un mes. El último duelo de los bolivianos se dio el pasado 11 de marzo en el empate por 1-1 en casa del Real Santa Cruz. Veremos si la inactividad les termina pasando factura o no.

River vs. The Strongest: horarios del partido

México - 16:00 horas

Bolivia - 18:00 horas

Venezuela - 18:00 horas

Paraguay - 18:00 horas

Estados Unidos - 18:00 horas

Argentina - 19:00 horas

Uruguay - 19:00 horas

Chile - 19:00 horas

Brasil - 19:00 horas

España - 00:00 horas (miércoles 5 de abril)

River vs. The Strongest: canales de transmisión

Argentina - Star+

Bolivia - ESPN 4 Sur, Star+

Brasil - ESPN4, NOW NET e Claro, Star+

Chile - Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia - Star+, ESPN 4 Sur

Costa Rica - ESPN 4 Norte, Star+

Ecuador - ESPN 4 Sur, Star+

El Salvador - ESPN 4 Norte, Star+

Guatemala - Star+, ESPN 4 Norte

Honduras - Star+, ESPN 4 Norte

México - ESPN2 México, Star+

Nicaragua - Star+, ESPN 4 Norte

Panamá - ESPN 4 Norte, Star+

Paraguay - ESPN 4 Sur, Star+

Perú - Star+, ESPN 4 Sur

Uruguay - Star+, ESPN 4 Sur

Venezuela - Star+, ESPN 4 Sur

River vs. The Strongest: historial

1982 | The Strongest 0-1 River

1982 | River 4-1 The Strongest

2001 | River 5-1 The Strongest

2001 | The Strongest 4-1 River

2016 | The Strongest 1-1 River

2016 | River 6-0 The Strongest

River vs. The Strongest: posibles alineaciones

River: Armani; Díaz, Díaz, Gonzales, Casco; de la Cruz, Pérez, Aliendro; Fernández, Paradela, Beltrán.

Armani; Díaz, Díaz, Gonzales, Casco; de la Cruz, Pérez, Aliendro; Fernández, Paradela, Beltrán. The Strongest: Viscarra; Roca, Jusino, Castillo, Arrascaita; Quiroga, Ursino, Chura; Triverio, Flores, Arias.

River vs. The Strongest: ¿dónde se jugará el partido?





