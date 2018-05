Isco Alarcón , centrocampista del Real Madrid , aseguró que continuará en el equipo blanco la próxima temporada con el deseo de "seguir creciendo" y "aspirando a lo máximo en el sitio adecuado".



"No me conformo con nada. Quiero seguir aspirando a lo máximo y estoy en el sitio adecuado para ello", apuntó.



Respecto a la final de la Champions League ante el Liverpool , Isco destacó la peligrosidad de su rival al asegurar que "va a ser difícil pararlo".



"Es un equipo que a priori no estaba entre los favoritos pero que ha demostrado con un buen fútbol que se merece estar en la final. Tiene un entrenador magnífico y buenos jugadores que marcan la diferencia en ataque", analizó.



Isco , sin embargo, recordó que el Real Madrid lleva "tres finales seguidas y eso no lo ha conseguido nadie".



El jugador malagueño espera en Kiev el próximo 26 de mayo "una final muy bonita y muy disputada", que en caso de caer del lado del equipo blanco será "una buena forma de acabar la temporada y darle alegría a todo el madridismo".



Sobre el Mundial de Rusia , Isco destacó las esperanzas con las que acudirá España a esa cita.



"Hay mucha ilusión, somos un grupo joven con muchas ganas de hacer las cosas bien, tenemos un entrenador nuevo y llevamos un año sin perder. Espero que podamos hacer un gran Mundial y arreglarle el verano a España", bromeó. EFE