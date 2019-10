No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes: Messi y el mensaje a 'CR7' por su salida del Real Madrid

En su paso por el Real Madrid , Cristiano Ronaldo no solo dejó huella en los hinchas del equipo blanco. También lo hizo en su máximo rival, Lionel Messi , quien este miércoles ha reconocido, en una entrevista con 'RAC 1', que hubiese querido que el portugués no se fuera a la Juventus a mitad del año pasado.

"Me hubiese gustado que siguiera porque le daba un plus a LaLiga, al Clásico y a la rivalidad en sí", dijo Lionel Messi y luego comentó sobre cuánto afectó al Real Madrid la partido del futbolista portugués.



"El Madrid va a estar ahí porque tiene muy buenos jugadores. Es obvio que sienten la baja de Cristiano. Cualquiera lo notaría. Con todo, tiene jugadores para estar arriba. Es el Madrid y tiene mucha historia", dijo el capitán del FC Barcelona.

¿Lionel Messi quiso salir del Barcelona como 'CR7'?

Lionel Messi dijo que consideró dejar el club cuando fue investigado por fraude fiscal en 2013 , alegando que se sentía "maltratado" en España.



Messi, que ha jugado en el Barcelona desde que tenía 13 años y es su máximo goleador de todos los tiempos, fue declarado culpable en 2016 junto con su padre Jorge de defraudar al Estado español en 4,2 millones de euros (4,61 millones de dólares) entre 2007 y 2009 por ingresos obtenidos por derechos de imagen.



"Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme", dijo Messi a la emisora de radio RAC1 de Barcelona en una entrevista emitida el miércoles. "No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá".



"Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa".

