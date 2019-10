Cosas de locos: el castigo de Dembélé vale igual que el “hijo de ****” de Pepe con el Real Madrid

Es la ‘justicia’ que hay en el fútbol y que sorprende a los fanáticos del Barcelona. Sobre el final del partido contra el Sevilla, Ousmane Dembélé fue echado del campo de juego por decirle “muy malo” al árbitro Mateu Lahoz. El informe del colegiado menciona el textual del delantero galo para una sanción de dos partidos en LaLiga, pero lo que se toma en cuenta es que Pepe recibió también dos jornadas de sanción tras unos insultos no repetibles a otro juez en España.



En un duelo contra el Villarreal que data del 2012, el zaguero central – entonces en el Real Madrid – llamó “hijo de ****” y fue echado del encuentro. Aplicándose el Artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF, se sancionó al luso por dicha cantidad de duelos, al “dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración” que “siempre que la acción no constituya falta más grave” con la “sanción con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.



¿ Vale lo mismo un “eres malo” a los insultos de Pepe? Definitivamente, no. Cada árbitro toma la justicia a su forma y no puede procederse a actuar el caso de manera equitativa. Barcelona pierde a Ousmane Dembélé por las próximas dos fechas y los culés sentirán su baja, dado que el francés fue titular en lugar de Antoine Griezmann, quien no termina de ‘entenderse’ con el resto de futbolistas de la plantilla culé en la presente temporada.



¿Qué pasa con Griezmann?

Griezmann llegó al Barcelona a cambio de 120 millones de euros, pero su arribo por ‘ahora’ termina siendo una mala apuesta. De acuerdo a medios en España, el seleccionado francés tiene una mala relación con los jugadores catalanes, tras su decisión de quedarse con el Atlético de Madrid en la temporada pasada.



Antoine ya tenía todo ‘arreglado’ con el Barcelona

Sin embargo, la suspensión de Dembélé permite la vuelta de ‘Grizz’ a la alineación titular. El ex ‘colchonero’ tiene una nueva oportunidad para llenarle los ojos a Lionel Messi.



