“Entre el Barcelona y el Real Madrid, me quedo con el Madrid”, la confesión de Antoine Griezmann

Llegó el mensaje de despedida, el que duele a todos los colchoneros, el que se siente con dolor en el Wanda Metropolitano de Madrid, pero ahondaría la herida si el ídolo del Siglo XXI del equipo decide irse para el Real Madrid. Antoine Griezmann ha comunicado al Atlético de Madrid que no continuará en el club madrileño, admitió la entidad colchonera en las redes sociales y ahora se espera que vaya al Barcelona de Lionel Messi (la propuesta más cercana por sus servicios), Real Madrid de Zinedine Zidane o ¿algún otro equipo en Europa?



" Antoine Griezmann ha comunicado al club que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada", informó el club en su cuenta de Twitter. Casi al mismo tiempo, en la cuenta oficial del Atlético en Twitter, Griezmann publicó un video despidiéndose de los aficionados rojiblancos con mucho dolor hacia todos los seguidores que aplaudieron los goles del galo en el Vicente Calderón como en el Wanda Metropolitano.



"Después de hablar con el Cholo (el entrenador Diego Simeone), con Miguel Ángel (Gil, máximo accionista de la entidad) y con la gente de los despachos (...) he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos", declaró el jugador.

"Me ha costado coger este camino, pero es lo que necesito y quiero agradeceros todo el cariño que me habéis mostrado en estos cinco años", añadió.



"Han sido cinco años increíbles, lo he disfrutado mucho, lo he dado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno con todos y he intentado dar muchas alegrías a todos los aficionados que venían al (Estadio) Metropolitano".



Ni el club ni el jugador desvelaron el destino del futbolista , que pagará la cláusula de rescisión para romper el contrato renovado hace un año, unos 120 millones de euros según la prensa, que desde hace semanas informa del interés del Barcelona por hacerse con los servicios del campeón del mundo. No obstante, cuando aún era jugador de la Real Sociedad, ‘Grizz’ confesó que entre el Barcelona y Real Madrid, se inclinaba por los madridistas. Ante la falta de extremos en la ‘Casa Blanca’, ¿apostará el francés por jugar al lado de Zidane? Una cosa de locos.



Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid luego de haber marcado 133 goles en cinco temporadas, en donde disputó en 256 partidos oficiales.



