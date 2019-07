¿Bale jugará? Zidane y la explicación que sentencia al galés del Real Madrid para este verano

Real Madrid quiere volver a dominar Europa esta temporada. Zinedine Zidane le entregó su lista de entradas y salidas a Florentino Pérez antes del término de la temporada pasada. Entre los nombres que se esperaba que se vayan se encontraba Gareth Bale; sin embargo, las cosas cambiaron en este momento del mercado. No existen ofertantes por el galés.

El Madrid espera una buena propuesta por Bale, si esta no llega se tendrá que quedar, pero esto no significa que 'Zizou' lo tomará en cuenta, así lo dejó claro en la conferencia de prensa previo al encuentro ante Bayern Munich por International Champions Cup.

¿Ha cambiado la situación de Bale de junio a ahora?, se le preguntó. "Para nada. Tiene contrato con el Madrid, veremos qué va a pasar" , explicó el entrenador francés.

El exTottenham no planea irse. Sabe que al firma hasta el 2022 lo respalda. Si no llega una buena oferta no partirá. La única liga que piensa como posibilidad es la Premier League y no hay ninguna propuesta. Si no se va ya sabe que le espera el banquillo por lo que ya se barajan opciones.



A la negativa del galés hay que sumarle que los 50 a 60 millones de euros que ofrecen por él no satisface al Real Madrid. Se trata prácticamente de la mitad de dinero que Florentino Pérez pagó en 2013 por el 'Expreso de Gales'.



► Hermoso se une al reto: todos los centrales que intentaron reemplazar a Godín en el Atlético [FOTOS]



► ¡Tiembla Europa! La oferta astronómica del Barcelona por Neymar que 'romperá' el mercado de fichajes



► Adiós, vaquero: Real Madrid se deshace de otra 'joya' y es anunciada como nuevo fichaje del Udinese



► Real Madrid, atento: Eden Hazard habló de lo que pasa si no tiene libertad para jugar [VIDEO]