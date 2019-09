No fue nadie: así de desolador luce el estadio en Los Ángeles del Argentina vs Chile por amistoso FIFA [FOTO]

Fueron las selecciones que disputaron el tercer lugar de la última Copa América, pero ni eso, ni el regreso de Claudio Bravo a 'La Roja' o la presencia de Dybala o Lautaro en la 'Albiceleste', fueron motivos suficientes para que el público de Los Ángeles se diera cita al Argentina vs Chile por amistoso de Fecha FIFA.



El recinto United Airlines Field at the Memorial Coliseum lució prácticamente vacío para el choque de ambas selecciones. Al parecer, la ausencia de Lionel Messi, suspendido con su selección, también peso para que el compromiso no lleve asistentes.

LA PREVIA DEL PARTIDO



La 'Albiceleste' y la 'Roja' se vuelven a ver las caras, casi dos meses después de su último encuentro, ocurrido en el marco del juego por el tercer puesto de la Copa América, que se selló con triunfo para los de Scaloni por 2 a 0, y donde fueron expulsados Lionel Messi y Gary Medel.



Lionel Scaloni, apunta a buscar nuevos nombres en el rico semillero juvenil argentino pero también darles más rodaje a algunos jugadores como Paulo Dybala, que busca un lugar de cara a las eliminatorias de cara al Mundial de Catar-2022 que comienzan en marzo del próximo año.



Del otro lado, Alexis Sánchez, quien concretó su llegada a Inter de Milán, es uno de los más experimentados en la convocatoria- El 'Niño Maravilla' solo jugará con Argentina y regresará a Italia, mientras que la 'Roja' se medirá a Honduras en Tegucigalpa cinco días después.

