¡Solo se habla de ellos! Neymar, Pogba y los cracks que podrían dar el 'golpe' en este mercado de pases

Solo incógnitas. Paul Pogba desea cambiar de aires, Antoine Griezmann suena como refuerzo del Barcelona, los aficionados del Real Madrid sueñan con Kylian Mbappé , Neymar saldría en caso de recibir una oferta XXL; el 'mercato' del verano boreal tendrá en vilo al planeta fútbol y las cifras que comienzan a evocarse provocan vértigo. El París SG volverá a estar en el centro de Europa en cuanto a traspasos los próximos meses.



El periódico L'Equipe asegura este lunes que los dirigentes parisinos "no se opondrían a una salida" del brasileño, quien, a su vez "ve su futuro lejos de París". Según el periódico deportivo, el agente Pini Zahavi, implicado en su traspaso récord de 222 millones de euros hace dos años, podría propiciar el regreso a España de ' Ney', quien se halla lesionado e inmerso en una investigación a raíz de unas acusaciones de violación.



El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, hizo más creíble esa posibilidad al declarar sobre el brasileño, con contrato hasta 2022: "Por supuesto que hay contratos que deben respetarse, pero la prioridad ahora es la adhesión total a nuestro proyecto. (...) Nadie le obligó a firmar aquí. Nadie le empujó", afirmó el dirigente en la revista France Football en el número que aparecerá el martes.



Víctima de repetidas lesiones, el jugador más caro del mundo no costaría ahora más de 124,7 millones de euros, según el observatorio del fútbol (CIES). ¿Hará tal esfuerzo el Barça para una segunda etapa de Neymar en el Camp Nou tras 2013-2017? Algunos medios no descartan un traspaso con intercambio de piezas (Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé).



El PSG "no dejará ir" a Mbappé

Por contra, Mbappé ha visto crecer su tasación radicalmente, hasta el punto de que su valor de mercado es el más elevado del mundo (252 millones de euros) según CIES. Los aficionados del Real Madrid, que pidieron a gritos al francés durante la presentación de Eden Hazard, sueñan con su llegada. Pero para atraer al delantero galo hará falta un desembolso al alcance de muy pocos bolsillos. Según la prensa, el conjunto blanco ya habría gastado 250 millones de euros para reconstruir el equipo de Zinedine Zidane.



¿Un 'nuevo reto' para Pogba?

Y como las casualidades escasean, el centrocampista de 26 años acaba de expresar su deseo de abandonar el Manchester United, donde tiene contrato hasta 2021. "Creo que podría ser el momento indicado para mí para afrontar un nuevo reto fuera", declaró Pogba el sábado pasado durante un evento promocional en Tokio. Según L'Equipe, el Real Madrid podría poner encima de la mesa hasta 120 millones de euros para atraer a Pogba, también pretendido por su antiguo club, la Juventus de Turín.



En España, otro traspaso ocupa ríos de tinta las últimas semanas, el de Antoine Griezmann, del que sólo se sabe que abandonará el Atlético de Madrid. Toda la prensa señala rumbo al Barça, e incluso el consejero delegado del Atlético, Gil Marín, quien lo confirmó en una cadena española. Su cláusula de rescisión caerá el 1 de julio a 120 millones de euros, por los 200 actuales. En esa fecha podría esclarecerse la primera pieza del puzle en un verano europeo que se presenta apasionante en traspasos.



► Millonaria oferta tiene 'cabezón' a Vidal previo al Chile-Japón por Copa América



► Neymar recibió 'advertencia' de Al-Khelaïfi y PSG lo vendería sin problemas



► Real Madrid anunció fecha y hora de la presentación de Rodrygo



► Atlético a punto de anunciar su gran fichaje por 120 millones de euros