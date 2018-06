Hora de replantear. Gareth Bale parecía uno de los fijos en la lista de los que abandonarían el Real Madrid esta temporada; sin embargo, la dimisión de Zinedine Zidane lo ha llevado a repensar su decisión y esperar a conocer al nuevo técnico, pues cree que puede tener mayor protagonismo ya sin el francés en el banquillo. Incluso, según informaron desde Inglaterra, el mediocampista habría rechazado una millonaria oferta del Bayern Munich .

El 'Expreso de Cardiff' volvió a ser importante en una final para el Madrid con su doblete ante el Liverpool en Kiev por la final de la Champions League, donde aprovechó para a hacer público su necesidad de sumar mayor minutos.



"Obviamente tengo que jugar todas las semanas, siempre lo he querido hacer y necesito más minutos. Tengo que sentarme a hablar tranquilamente con mi agente, debo pensar si me quedo o no'', dijo Bale tras el último triunfo del Madrid en la temporada.



Pero, ahora, con Zidane fuera, el galés ha decidido esperar a conocer al nuevo entrenador y dejar en 'stand by' las ofertas que habían llegado por él. De acuerdo al medio inglés 'The Independient', Bale rechazó una millonaria oferta al Bayern Munich , uno de los clubes que más interés había mostrado por el zurdo.



Una vez que se conozca al reemplazo de 'Zizou', seguro Gareth Bale tomará una decisión. Si finalmente se inclina por salir, el Madrid no le pondría mayores trabas. De hecho, los blancos buscan su salida y venderlo a más de 100 millones de euros para así intentar acometes el fichaje de Neymar .