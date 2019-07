México vs Haití vía Univisión: miden fuerzas por semifinales de la Copa de Oro 2019 en Arizona

México vs. Haití definen al primer finalista de la Copa Oro 2019 EN VIVO y ONLINE este martes 2 de julio, desde las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana) EN DIRECTO desde el estadio State Farm Stadium de Arizona (Estados Unidos). Sigue la narración y la transmisión por la señal de Televisa, Univisión, TDN, Sky, Canal 7 de TV Azteca, FOX Sports, DirecTV y Tele Haití. Mira las incidencias más importantes por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Las selecciones de México y Haití se verán las caras para definir al primer clasificado a la final de la Copa Oro. El ganador de esta llave se medirá con el vencedor de la eliminatoria en Estados Unidos y Jamaica. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el State Farm Stadium.



México vs. Haití: horarios del partido



México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (miércoles 3 de julio)

Los aztecas, ganadores de siete de las 14 ediciones, y los de las barras y las estrellas, vencedores de otras seis, no podrán confiarse en la penúltima instancia frente a dos escuadras que han brillado y sorprendido a partes iguales a lo largo de la competición.

El combinado mexicano, dirigido por el técnico argentino Gerardo Martino, sufrió para batir en penales (5-4, 1-1 en tiempo reglamentario) a Costa Rica, mientras Haití firmó una remontada histórica 3-2 ante Canadá para plantarse en semifinales por primera vez en su historia.

"Para ser honesto, lloré. Se siente increíble, no pudiera estar más feliz. Significa todo para nosotros porque sé cómo son las cosas ahí en Haití. Me puse muy emocional después del partido porque sé lo mucho que significa para nosotros. Respeto a todos en este grupo, amo a todos en este grupo, somos una familia y no pudiera estar más feliz", señaló emocionado eljugador haitiano Steven SabaT a la web de la Concacaf.

"Respeto a México, pero diré que no le tememos a nadie. Somos luchadores y de donde venimos, eso es exactamente lo que hacemos", concluyó.

México dominó su grupo con paso firme, desplegando un juego ofensivo a imagen y semejanza de lo que predica su entrenador. Sin embargo, sufrió para superar a los 'Ticos y se llenó de dudas antes de medirse a Haití en Arizona.

"(Mis jugadores) me hicieron muy feliz porque estos partidos me dan mucho entusiasmo", resumió el 'Tata' Martino tras la contienda.



Raúl Jiménez, el futbolista más destacado de los aztecas, volverá a ser la punta de lanza de su selección, que necesitará de una mejor versión de Jonathan dos Santos y de su capitán Andrés Guardado para evitar un nuevo batacazo de sus rivales en la competición.

México vs. Haití: probables alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Diego Reyes, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Jonathan dos Santos; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Uriel Antuna.

Haití: Johny Placide, Andrew Jean-Baptiste, Alex Christian, Jems Geffrard, Carlens Arcus, Bryan Alceus, Steven Sabat, Wildedonald Guerrier, Herve Bazile, Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot.

Con información de AFP

