Es tu revancha: Claudio Bravo y su nueva oportunidad con Chile

Cuando dejó Colo Colo en julio del 2006, Claudio Bravo seguro que no imaginó dos cosas. La primera de ellas, algo más cercana, era que el equipo que dejaba llegaría hasta la final de la Copa Sudamericana, donde perdería ante Pumas de México. La segunda, ya a largo plazo, es que años después se convertiría en el primer capitán chileno campeón de América tras vencer a Argentina en la final del 2015.

Su destino era la Real Sociedad de España, donde se consagraría como uno de los mejores arqueros del fútbol de dicho país, pero antes –con La Roja del sur sudamericano– ya había disputado minutos. Fue precisamente en la Copa América de Perú, durante el 2004, que el prometedor golero debutó con la absoluta. Paraguay era el rival y el resultado, 1 a 1.

Pep Guardiola no se ha cansado de elogiar a Claudio Bravo desde que llegó al Manchester City. (Manchester City)

Las críticas que recibió por el tanto que significó el empate solo quedarán como un recuerdo (algo amargo) para Bravo, pues todo lo que vino después tapó con creces lo sucedido aquel día en el Estadio de la UNSA en Arequipa. Lo primero, como venía diciendo, fueron los casi dos millones de euros que pagó el equipo ‘Txuri-Urdin- por el pase del que en ese entonces tenía 23 años.

En San Sebastián no tardó mucho en ganarse el puesto de titular, aunque el equipo vasco no viviera los mejores momentos de su historia. El 22 de octubre, ante el Mallorca, el chileno le quitaría el puesto a Asier Riesgo para quedárselo por mucho tiempo, pero los resultados seguían dejando mucho que desear hasta confirmarse el descenso a Segunda División.

Claudio Bravo y Griezmann fueron compañeros en Real Sociedad durante cinco temporadas. (AFP) Claudio Bravo y Griezmann fueron compañeros en Real Sociedad durante cinco temporadas. (AFP)

Obvio que nadie viaja a un equipo de la Primera División española para bajar al año siguiente, pero tampoco podía recriminarse nada. Bravo estaba siendo uno de los mejores jugadores del equipo y en la segunda categoría siguió confirmándolo, aunque costara más de la cuenta volver a competir en la liga de las estrellas.

Porque, aunque algunos equipos como el Real Valladolid o el Almería intentaran ficharlo para competir en Primera, el chileno se mantuvo fiel con el equipo que le dio la oportunidad en el ‘Viejo Continente’. Hasta el 2010 luchó con ellos para volver y lo pudo lograr. Lo que vino después solo fue el camino hasta el pico más alto de los donostiarras en el último tiempo: para la 2013/14 jugarían la UEFA Champions League.

En su momento, Claudio Bravo explicó por qué se fue del FC Barcelona. (Getty)

Ya era de los mejores del mundo

Tras jugar el torneo de clubes más importante del mundo, Bravo ya era ojeado por los mejores clubes del mundo y el sueño de cualquier futbolista estaba a punto de concretarse. El Barcelona se haría con sus servicios tras la salida de Víctor Valdés. Un chileno –sin sonar despectivo– sería el arquero del club más importante en lo que iba del siglo XXI.

Junto a Ter Stegen empezaría la competencia por la defensa de los tres palos del club azulgrana. Uno (el chileno) se quedaría con La Liga y el otro (alemán) con la Champions League. Todo parecía ser positivo, pues el Barça de Luis Enrique ganaría todo en aquella temporada, consumando su segundo triplete tras el conseguido por Pep Guardiola.

El trofeo Zamora (al arquero menos goleado) era para él y sus mejores momentos también lo consagraban como uno de los arqueros del momento en el fútbol europeo, solo comparable –quizás– con el que vivía Manuel Neuer en el Bayern Munich. Pero todo punto alto tiene su final y el del chileno empezó a llegar después de ese momento de gloria.

Para la 2015/16, las reglas en el vestuario se mantenían, pero las quejas de su suplente empezaban a ser más recurrentes. Bravo ya no parecía tener el puesto del todo ganado y el alemán amenazaba con irse de no tener la continuidad más temprano que tarde. Una temporada algo complicada terminó en la salida del chileno rumbo a Inglaterra en el 2016/17, donde su adaptaicón al Manchester City fue tan mala que incluso perdió el puesto con Willy Caballero hasta la llegada de Ederson Moraes, quien confirmó que Guardiola no confiaba del todo en él.

Ederson. (Foto: Getty Images) Ederson le ganó el puesto a Claudio Bravo en el Manchester City. (Foto: Getty Images)

Un ídolo en La Roja

Mientras todo esto pasaba, en su país era un ídolo de la generación dorada. La llegada de Marcelo Bielsa en el 2007 lo empoderó dentro de su selección consagrándolo como capitán; mientras el equipo crecía futbolística e individualmente. La clasificación al mundial del 2010 fue un golpe de efecto y la confianza en ellos por parte de los hinchas llegaba a las nubes.

Aunque el ‘Loco’ no pudo lograr ningún título, sí que sentó unas bases que fueron bien aprovechadas por los siguientes técnicos, sobre todo su compatriota Jorge Sampaoli. Quien pasara por el fútbol peruano en sus inicios potenció lo dejado por Marcelo y lo llevó hasta el punto de conseguir lo que los chilenos estaban buscando durante toda su historia: la primera estrella.

Claudio Bravo también fue clave en la final de la Copa América 2016. (Getty)

Con Bravo otra vez como figura –y dejando la Copa del Mundo aparte, donde casi eliminan a Brasil en los octavos de final del 2014–, la selección de Chile le arrebató el título, por penales, a la Argentina de Lionel Messi. El arquero había sido figura en el partido y también en la tanda, que consagraría Alexis Sánchez pinchando el balón por encima de Sergio Romero.

Todo era felicidad y se repetía, con cambio de entrenador, en el 2016. Otra Copa América ganada ante el mismo rival mantenía a los jugadores como ídolos nacionales, pero lo peor estaba por llegar. La no clasificación a Rusia 2018 trajo consigo problemas enormes y uno de los mayores perjudicados fue, obviamente, el capitán del barco.

Se tenía que iniciar un nuevo proyecto, esta vez bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, y Claudio Bravo era el primero en salirse del timonel. “Es evidente que hay problemas dentro del camarín por todo lo que ha pasado”, dijo Gary Medel, quien relevaría al portero con la cinta para lo que venía. El ciclo del arquero parecía haber llegado a su fin.

Así fue la tapada de Claudio Bravo en Manchester City-Liverpool para darle el título a los de Guardiola en la última Community Shield. (Video: ESPN2)

Sin embargo, las buenas noticias llegaron para él. En la última convocatoria hecha por el entrenador colombiano aparece el nombre del golero del Manchester City. Quizás la poca convicción en Gabriel Arias –quien estuvo en la Copa América– obligó a Rueda a llamar a un futbolista que sigue siendo clave y que lo demostró en la última Community Shield ganada por el equipo de Guardiola ante el Liverpool ¿Será el momento de retomar el pico de rendimiento?

