Adrián Balboa: "Estaba ansioso por anotar, ahora voy a dejar todo por Alianza Lima"

Adrián Balboa llegó como refuerzo a La Victoria para el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras la salida de Mauricio Affonso, Alianza Lima necesitaba un buen '9' que ocupe su lugar y haga un buen trabajo pensando en ganar el título a fin de año.

El nuevo delantero de los íntimos llegó hace poco al club pero ya se acopló al equipo, incluso, logró marcar un gol ante Sporting Cristal en el último partido por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1.

"Si fallaba ese gol, si que todo se complicaba. Antes del gol, me había quedado una pelota que me sorprendió y no pude anotar, pero rápido vino mi revancha. Espero que sea el inicio de una buena historia", comentó 'Rocky' después del duelo.

"Nunca daré una pelota por perdida, voy a dejar todo por Alianza. Estaba ansioso por anotar y ya se dio. Ahora todo será más fácil", continuó el jugador.

El próximo duelo de Alianza Lima será ante César Vallejo. Los íntimos empezaron bien el Clausura y Pablo Bengoechea espera que el desempeño del equipo siga en aumento a medida que pasan las fechas.

