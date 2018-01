Raúl Fernández, el arquero de la 'U' que era '9' y sueña con anotar en Primera

Tenía más o menos 10 años cuando se tiró del segundo piso. De tanto ver Superman, pensó que podía volar. Comprobar que no tenía ese poder fue doloroso: quedó colgado de una escalera. En ese entonces, Raúl Fernández no imaginaba que, más de una década después, lo llamarían como el héroe que quiso ser de niño.

¿A esa edad ya tapabas?

Era delantero. En mi barrio jugábamos, llegábamos a los penales, me ponían a tapar y ganábamos. Ahí supe que mi fuerte era el arco. Si hubiera continuado de ‘9’, creo que estaría en Europa, jaja, mentira. Amo lo que hago.

¿Por eso, quizá, pateaste un penal en la reserva?

Me animé ante Cristal y gracias a Dios anoté. Siempre tuve las ganas. Si hay una oportunidad este año, podría volver a hacerlo. Está en mi mente hacer un gol.

¿Cómo así te animaste a jugar en la reserva?

Fui consciente de que lo necesitaba para agarrar ritmo.



¿Eso te motivó a entrenar en tus vacaciones?

Tenía que ganar tiempo trabajando, no descansando. Sé lo que puedo dar y sé lo que es salir campeón con la U, ya lo logré, y sé el peso que llevo. Me toca ponerme el equipo al hombro.

En 2009 fuiste figura, ¿la idea es volver a ese nivel?

De todas maneras. Es lo que anhelo y necesito. Estoy enfocado. El camino es duro, pero vamos a dar pelea.

Año complicado, ¿no?

Sí, se fueron jugadores, pero ahora están los jóvenes. Son el futuro del club. Hace años (2012) pasó lo mismo y salieron Ruidíaz, ‘Orejas’, Polo y ‘Canchita’.

¿Los ves preparados?

Siento que van a dar que hablar. Ya no son chicos. Que se olviden de que en 2017 jugaban en su categoría o en reserva.

Pocos le tienen fe a esta ‘U’...

Sé que no somos favoritos y me gusta más que nos vean así. Sinceramente, sin hacer bulla. Somos conscientes del problema que pasa la institución, pero nosotros los jugadores vamos a tener que sacar esto adelante.



¿Sientes una presión especial para este año?

Pienso que la responsabilidad siempre está por ser referente. Ser uno de los jugadores más grandes del plantel me da esa responsabilidad.

¿Qué haces en ratos libres?

Gimnasio. Si no fuera futbolista, trabajaría de ocho a 12 horas. Acá me dedico a cuidarme.

Si no hubieses sido futbolista, ¿qué serías?

Creo que sería modelo, jaja. La verdad, no lo he pensado. Tal vez sería catedrático de la San Marcos, jaja.

CUATRO CORTITAS

Su familia. ► “Mi esposa y mis hijos Noa, Raúl, Mía y Romeo son mi motor. Los dos mayores se pelean: uno quiere ser CR7 y el otro Messi. Después, ambos quieren ser arqueros”.



La blanquirroja. ► “Voy paso a paso. Me gustaría volver. Trataré de ser mi mejor versión y Gareca decidirá. He conversado con él, pero uno se gana las cosas solo”.



El clásico rival. ► “Nunca me metí con Alianza. Hace años pasó un tema en Twitter, cuando ganó el Torneo del Inca. Lo aclaro: yo solo manejo Instagram. Fue mi empresario”.



Sobre el fixture. ► “No me hago problemas por estar en el grupo de Alianza y Cristal. Es mejor que el clásico no sea en la fecha 1: te arruina la fiesta. Que haya expectativa”.

