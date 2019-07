Todas resueltas: 5 preguntas que el hincha de la 'U' se hizo tras la designación de la nueva Administración Temporal

Universitario vive días tensos a raíz del nuevo cambio de Administración Temporal (de ahora en adelante, AT). No sólo el plantel comandado por Ángel Comizzo, sino también los hinchas cremas se llenaron de incertidumbre con el nombramiento de Solución y Desarrollo como la nueva cabeza de la institución merengue.

Esto, a raíz de que dicha empresa tuvo la oportunidad de tomar las riendas del club años atrás, dejando un mal recuerdo entre los fanáticos de la escuadra estudiantil. Por ese motivo, decidimos resolver 5 de las principales dudas que se plantearon con la llegada de la nueva AT.

¿SUNAT cometió un error o tuvo un acierto al volver a designar a Solución y Desarrollo como nueva AT de Universitario?

El ente del Estado habría justificado su elección en la auditoría financiera que la empresa realizó en 2016, la misma que indicaba que la deuda corriente en bajó notablemente desde su llegada a Universitario. Tomando como base esto, la nueva AT cuenta con la confianza absoluta de SUNAT, agregando la experiencia en el cargo que tiene.

Humberto Leguía reconoció, en la última junta de acreedores, que hubieron errores que se cometieron en el pasado, los mismos que esperan no repetir en su nueva gestión, aunque ello llene de incertidumbre al hincha de Universitario.

Raúl Leguía aseguró que Universitario de Deportes no se quedará de brazos cruzados. (USI) Raúl Leguía aseguró que Universitario de Deportes no se quedará de brazos cruzados. (USI)

¿Se van a respetar los contratos con los trabajadores del club?

Sí. El plantel no se tocará. La nueva AT buscará darle tranquilidad y estabilidad al primer equipo e intentará colaborar con ellos en la medida posible. Si bien se realizarán algunos cambios en puestos de gerencia, se buscará hacer la menor cantidad de los mismos en el club.

¿Se dejará de trabajar con los sponsors actuales (con contratos a largo plazo) para darle opción a otros?

Según Adrián Gilabert, representante legal de Solución y Desarrollo, en el tema de los auspiciadores, las decisiones se tomarán respetando la institución y siempre yendo por lo más favorable para el club. "Tú puedes querer algo muy beneficioso, pero si hay una orden judicial que te impide tomarla, pues habrá que respetarla", señaló.

Universitario continuará, de momento, con los mismos sponsors. (Foto: GEC) Universitario continuará, de momento, con los mismos sponsors. (Foto: GEC)

¿La auditoría a Solución y Desarrollo se interrumpirá con su designación?

"La auditoría que hizo la empresa CAIRE, conjuntamente con GREMCO, es una auditoría de gestión, no contable o financiera, la misma que se realizó en 2016 y se mostró muy favorable. Una auditoría de gestión no determina hallazgos o hechos que deban ser atendibles por la justicia. Al ser evaluado el aspecto de gestión, no tiene ninguna repercusión en el ámbito legal. Si continúa su curso o no, dependerá también de la Junta de Acreedores", comentó Adrián Gilabert.

¿El plan de reestructuración se modificará?

En principio, no. La nueva AT trabajará bajo la base del plan de reestructuración que deja la administración anterior. Sin embargo, si se ve que es necesario un cambio, la Junta de Acreedores será la que tome la decisión final. El administrador puede proponer una modificación, pero no depende de él hacerlo efectivo o no.