La gran noticia que recibió Alejandro Hohberg antes del inicio del Torneo Clausura

Alejandro Hohberg tuvo la dicha de convertirse en padre este lunes, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. El delantero de Universitario de Deportes compartió su alegría con sus seguidores mediante su cuenta personal de Instagram.

El jugador merengue recibió las felicitaciones de sus colegas del fútbol, familiares e hinchas, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

"No hay nada igual, nada que se me acerque ni compare.

Gracias por darme lo más lindo que me podías dar, por tu amor y tu fuerza.

Bienvenido Thiaguito, por fin, te soñamos e imaginamos tanto, pero superaste todo eso ❤️❤️", se lee en el pie de foto.

Ahora, Alejandro Hohberg tiene un motivo más para seguir anotando goles. El delantero se prepara para el inicio del Torneo Clausura. Universitario chocará frente a Unión Comercio en el estadio Monumental por la primera fecha.

Asimismo, el plantel merengue logró la clasificación a octavos de final de la Copa Bicentenario, con un tanto anotado por Alejandro Hohberg, tras vencer 2-0 a Carlos A. Mannucci en la última fecha de la fase de grupos.

