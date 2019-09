Aldair Salazar: "Más que jugar un clásico, nosotros nos jugamos la punta"

Universitario de Deportes y Alianza Lima chocan este domingo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo se llevará a cabo en el estadio Monumental y la directiva del elenco crema está haciendo las gestiones necesarias para que se juegue a estadio lleno.

Más allá del sentimentalismo que existe alrededor del clásico del fútbol peruano, ambos equipos saben que existen tres puntos importantes en juego que podrían definir al puntero del Clusura.

"Realmente más que jugar un clásico, nos jugamos la punta y es que Alianza quiere ser primero siempre. No incidirá en el resultado que este partido sea solo con hinchada local porque en la cancha somos once contra once", sostuvo al respecto Aldair Salazar.

Por otro lado, el jugador de Alianza Lima hizo un llamado a Joel Alarcón, quien será el encargado de arbitrar el duelo ante Universitario.

"Si algo tengo que decirle al árbitro es que dirija tranquilo, que trate de llevar de la mejor manera este partido y que sea lo más justo posible. El domingo a las 5:30 me veo contento por obtener un buen resultado y feliz con la actuación de mi equipo", concluyó.

Técnico del equipo de Luis Advíncula amenazó a sus jugadores. (América TV)

