Cristian Benavente descartó mala relación con sus compañeros 

Se habló mucho de la relación entre Cristian Benavente y sus compañeros en la Selección Peruana pero todo quedó en simples especulaciones. El 'Chaval' se encargó de aclarar el tema como ya lo había hecho Renato Tapia en su momento.

"Hablo mucho con Cristian Cueva, André Carrillo y con Beto da Silva. Hay veces que nos comentamos las fotos. Es síntoma de que estamos en contacto y tenemos una buena relación”, contó el jugador en una entrevista con "El último de la fila".

El volante también habló de Ricardo Gareca. “Es un técnico que ha logrado lo que no ha podido alguien en 36 años. Estoy agradecido por ayudar a Perú a clasificar", comentó.

Cristian Benavente dijo que le gustaría jugar en Perú pero en un futuro no tan cercano. "También me gustaría volver a España, para volver a estar cerca de mi familia. Pero si no se da, estoy contento en Bélgica", declaró.

“Vestir la camiseta de Perú es un orgullo, es muy bonito y yo me siento identificado con esta camiseta, con toda la gente que vive en Perú. La convocatoria (para el Mundial Rusia 2018) va a ser un momento difícil para Gareca. Queda un mes para hacer lo mejor y hacer méritos y ojalá que se dé”, finalizó.

