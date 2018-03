Cristian Benavente: su madre reveló entre lágrimas por qué eligió Perú y no España [VIDEO] 

Desde que Cristian Benavente eligió jugar por la Selección Peruana y no por España, teniendo la doble nacionalidad, la hinchada bicolor le guarda un respeto especial. La gente le agradece su convicción y el amor que demostró cada vez que fue convocado, aunque no siempre las cosas le salieron bien en lo futbolistico. Sin embargo, hoy el 'Chaval' no baja los brazos y aspira a ganarse un lugar en el Mundial Rusia 2018.

Magi Bristol, su madre, recordó en una entrevista con el programa Reporte Semanal de Latina que su hijo tomó la decisión de ponerse la blanquirroja por el cariño que le tiene a su abuela. Y lo hizo entre lágrimas.

"Bueno eso se debe al amor, el cariño que Cristian Benavente sentía por mi madre que en paz descanse, perdóname, pero cada vez que me acuerdo de mi madre es algo especial, Cristian amaba mucho a mi madre y mi madre lo amaba a él", comentó.

Agregó: "Cristian podría haber jugado tranquilamente por España, pero los sentimientos que yo le inculqué a él desde que era un bebé. Mi país para mí, siempre ha sido muy importante, yo soy peruana, son mis raíces, y si a mis hijos les di la nacionalidad, es porque les enseñé a amar a mi país”.

Cristian Benavente atraviesa un gran momento con el Charleroi de Bélgica y se ganó un lugar en la Selección Peruana con mira sa los amistosos ante Croacia e Islandia. Esta será su última oportunidad para demostrar que merece un lugar en Rusia 2018.

