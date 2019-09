La contundente respuesta del 'Tigre' sobre la ausencia de Raúl Ruidíaz

Si bien es cierto, el regreso de Paolo Guerrero a la Selección Peruana es un factor importante para el grupo que formó Ricardo Gareca a lo largo de los años. Y, sin duda alguna, la ausencia de Raúl Ruidíaz , en la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay, llama la atención. ¿Qué pasó?

A pesar de que Ruidíaz es el futbolista con más llamado a la Selección Peruana, el ‘Tigre’ excluyó, esta vez, a la ‘Pulga’ para darle un espacio a Yordy Reyna, quien mostró una respuesta positiva en los últimos amistosos en Estados Unidos.

“Tener a tres jugadores en esa posición [Paolo Guerrero, Ruidíaz y Reyna], le resta protagonismo al otro para que se muestre. Queremos seguir a Yordy en esa función. Pero no le cerramos las puertas Raúl Ruidíaz”, explicó el técnico de la Selección Peruana.

“No he hablado con Raúl, podemos hablar en cualquier momento. No hay nada en particular. Es de los jugadores más convocados en nuestra época. Como ya tenemos conocimiento de ellos por sus participaciones, nos gusta Reyna en esa posición. Él ha tenido pocas participaciones”, agregó Ricardo Gareca.

Por otro lado, el DT de la ‘bicolor’ elogió el buen momento de Alejandro Hohberg, quien la rompe en Universitario de Deportes de la mano de Ángel Comizzo. Ojo, el ‘Enano’ no quedó dentro de la lista de 23 para los amistosos ante Uruguay.

