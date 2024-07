La Selección Peruana quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América 2024, con un participación muy poco auspiciosa. Los dirigidos por Jorge Fossati culminaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y solo sumaron un punto (producto del empate 0-0 ante Chile). Además, no marcaron un gol en la competencia, por primera vez en la historia de sus participaciones. No ajenos a la situación, algunos periodistas soltaron críticas sobre el ‘performance’ demostrado, uno de ellos fue el argentino Martín Liberman, quien tildó de un “equipo malo” a la escuadra bicolor.

“Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje, a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcanzó. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente lo digo, yo que soy un amante del fútbol peruano, de su selección”, manifestó en su canal de Youtube.

Oliver Sonne fue titular en la derrota de Perú en la Copa América ante Argentina. (Foto: Getty Images)

Para el tercer partido contra Argentina, Perú necesitaba una victoria y también dependía de lo que suceda en el duelo de Chile vs. Canadá (empataron sin goles). Sin embargo, el resultado fue una derrota 2-0 en el Hard Rock Stadium, lo que consumó la eliminación.

Para Liberman, la versión que mostró ‘la bicolor’ dejó mucho que desear: “No puedo creer que se haya transformado en esto Perú. No hay recambio, los que jugaron no están a la altura, los centrales hicieron las cosas que podían, pero cuando Lautaro Martínez se lo propuso hizo con Alexander Callens y Carlos Zambrano lo que quiso. Los peleó, les ganó y bueno, la verdad que esperaba mucho más de Perú porque tenía chance de clasificarse”.

Las estadísticas del partido -ante la ‘albiceleste’- reflejaron que Perú solo tuvo un remate al arco en los 90 minutos, detalle que resaltó Martín en su comentario. Además, tuvo el 25 % de la posesión del balón y en la Copa América 2024 no hubo anotaciones de los dirigidos por Jorge Fossati.

“En cambio, Argentina era transitar, pasarlo sin mayor momentos de dificultad. Arranca el segundo tiempo y hay una soberbia definición de Lautaro Martínez y ahí se acabó todo. Lo único que hizo Perú en todo el partido es un remate de Marcos López que Dibu Martínez sacó arriba sobre su mano derecha. Eso fue todo, después intentó pelearlo cara a cara, aproximarse de guapo porque Perú nunca estuvo en partido”, culminó.

Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.





