¿Se quedan sin casa? Estadio de Sporting Cristal fue clausurado temporalmente

Sporting Cristal se quedaría sin estadio para su debut en el Torneo Clausura. La Municipalidad de San Martín de Porres clausuró el Alberto Gallardo de manera temporal, a dos días de iniciar el torneo local, donde los 'celestes' recibirán a Sport Huancayo, por la primera fecha de la Liga 1.

De acuerdo con RPP, el recinto de los rimenses habría 'inferido las normas', por lo que fue clausurado temporalmente. La administración de Sporting Cristal tiene hasta este viernes para resolver lo ocurrido, a fin de que no afecte al encuentro que tienen previsto para este fin de semana.

El plantel de Claudio Vivas tiene previsto quedarse con los tres puntos de la jornada 1 del Torneo Clausura, luego de quedar en segundo lugar de la Tabla de Posiciones en el Apertura, con 32 puntos. Sin embargo, no es el único reto a enfrentar.

Municipalidad de San Martín de Porres clausuró temporalmente el estadio Alberto Gallardo. (Foto: RPP) Municipalidad de San Martín de Porres clausuró temporalmente el estadio Alberto Gallardo. (Foto: RPP)

El martes 23 de julio, los celestes enfrentarán a Zulia FC, por el partido de ida de la Copa Sudamericana, donde esperan sumar su primera victoria, como le ocurrió con Unión Española. No obstante, correría riesgo la participación del club venezolano en el duelo de vuelta, pues su delegación aún no cuenta con la visa para viajar a Lima.

Al cierre de esta nota, Sporting Cristal no se ha pronunciado sobre el cierre de su estadio. No obstante, de resolver este problema el día viernes, podrán jugar con normalidad el encuentro programado ante Sport Huancayo, el cual está previsto para este sábado a las 11:15 a.m. Habrá que esperar.

► Kevin Quevedo y la lista de jugadores que no podrán jugar la fecha 1 del Torneo Clausura [FOTOS]



► Fixture de los celestes para el Clausura: ¿cuándo enfrentarán a Alianza Lima y Universitario? [FOTOS]



► Sporting Cristal: el inconveniente de Zulia FC para disputar la Copa Sudamericana en Lima [FOTO]



► Paolo Guerrero y su inesperado saludo con pequeño hincha en Porto Alegre | FOTO



► Hijo de Ricardo Gareca: "En general toda mi familia quería que mi padre se quede en Perú"