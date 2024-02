¡WWE regresa a Australia con Elimination Chamber 2024! Disfruta de toda la emoción al ras de la lona desde Perth, Australia este sábado 24 de febrero a las 5 a.m. ET /2 a.m PT desde el Optus Stadium. La cartelera estará llena de campeonatos que determinarán a los retadores de dos de los títulos más importantes camino a WrestleMania XL. Conoce aquí cómo ver WWE Elimination Chamber 2024 Gratis por TV y Streaming para Estados Unidos y el resto del mundo.

La cartelera del evento tendrá luchas de alto calibre como la de Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax por el Campeonato Mundial Femenino de WWE, la de Finn Bálor & Damian Priest (c) vs. Pete Dunne & Tyler Bate por el Campeonato Indiscutido de Parejas de WWE, así como la participación especial de Seth “Freakin” Rollins y Cody Rhodes en “The Grayson Waller Effect”; sin embargo, los combates más esperados por el público serán las Cámaras de Eliminación (una masculina y otra femenina) por el derecho a la máxima presea de su respectiva división.

La din Cámara de la Eliminación será la siguiente: un ring rodeado por una estructura de acero, donde seis competidores se enfrentan, pero cuatro esperan dentro de cápsulas y dos comienzan a pelear. En un lapso de cinco minutos, ingresan los luchadores a la competición. El ganador es el que reduce a su rival sin que quede nadie de pie.

¿Cómo ver Elimination Chamber 2024 por WWE Network en vivo?

WWE Network es el servicio de streaming definitivo para los fanáticos de la WWE. Disfruta de todos los eventos premium en vivo, incluyendo Wrestlemania, Royal Rumble, Survivor Series y SummerSlam, sin costo adicional a tu suscripción. Además, accede a miles de horas de video a pedido con tus Superestrellas y Leyendas favoritas.

Toda la programación se puede ver en cualquier lugar que desee ver, incluidos televisores, consolas de juegos, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras:

TV: Amazon Fire TV, Xiaomi TV Box, Apple TV, Google Chromecast, Roku, Philips Hue Sync, Nvidia Shield TV, LG, Samsung y algunas otras marcas de TV

Computadoras: Chrome OS, MacOS, Windows PC o cualquiera con algún navegador conocido como Chrome o Firefox

Celulares y Tablets con sistema operativo Android o iOS en versiones recientes para la nueva aplicación.

Consolas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

¿Cómo ver WWE Elimination Chamber 2024 desde USA?

El evento premium en vivo de WWE desde Perth, Australia, será transmitido para Estados Unidos por Peacock, pero debes tener una suscripción premium o premium-plus para verlo. A nivel internacional, estará disponible en WWE Network por un precio de suscripción de $9,99 al mes.

Si te encuentras en México, los fans podrán ver el evento desde Fox Sports Premium.

¿A qué hora empieza WWE Elimination Chamber 2024 en los Estados Unidos?

Elimination Chamber: Perth se llevará a cabo este sábado 24 de febrero de 2024 a partir de las 05:00 am ET / 02:00 am PT.

Horario Ciudades de Estados Unidos 5 am ET (UTC-5) - Eastern Time Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 4 am CT (UTC-6) - Central Time Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 3 am MT (UTC-7) - Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 2 am PT (UTC-8) - Pacific Time Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.