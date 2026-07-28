El Congreso de la República será sede de una jornada importante en su calendario republicano: la ceremonia de cambio de mando presidencial, donde la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi juramentará como la nueva mandataria de Perú y brindará el Mensaje Presidencial por Fiestas Patrias. Revisa la guía de televisión para que puedas seguir la transmisión del evento cívico desde el móvil, PC, tablet o Smart TV.
La cobertura oficial para el público local estará a cargo de Canal N, América TV, Willax TV, Latina TV, Panamericana Televisión, TV Perú y ATV. Con excepción de Canal N (canal exclusivo de Movistar TV), el resto se encuentra disponible por señal abierta y, también, por los servicios de Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Asimismo, podrás verlo por las aplicaciones de América TV Go, TV Perú Play y Movistar Play.
Los ciudadanos peruanos en el extranjero tendrán la posibilidad de ver el mensaje de Keiko Fujimori a través de la página web de TV Perú y América tvGO.
¿En qué canal ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori en vivo hoy, 28 de julio?
|Canal de TV
|¿Cómo ver?
|TV Perú
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|América TV
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|Latina Televisión
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|Panamericana Televisión
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|ATV
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|Willax TV
|Señal abierta, Movistar TV y Claro TV.
|Canal N
|Canal exclusivo de Movistar TV.
|CNN en español
|Televisión internacional
|FOX News
|Estados Unidos.
¿Cómo ver TV Perú EN VIVO?
Señal satelital.
- Canales 197 SD y 1197 HD de DirecTV.
- Canal 107 de Movistar TV.
- Canal 1007 de Claro TV.
Señal por cable.
- Canales 7 SD y 707 HD de Movistar TV.
- Canales 7 SD y 507 HD de Claro TV.
¿Cómo ver América TV EN VIVO?
Señal abierta
- Canal 4 y 4.1 (HD)
Señal por cable
- Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).
- DIRECTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).
- Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD).
¿Cómo ver Latina TV EN VIVO?
Señal abierta
- Señal analógica: Canal 2
- Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 2.1
Señal cable
- Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)
- Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)
¿Cómo ver Panamericana TV EN VIVO?
Señal abierta:
- Canal 5 (analógico)
- Canal 26.1 (TDT digital)
Señal de cable
- Movistar TV: Canal 5 (SD) y Canal 705 (HD)
- Claro TV: Canal 5 (SD) y Canal 505 (HD)
- DirecTV / DGO: Canal 195 (SD) y Canal 1195 (HD)
- Best Cable / Win TV: Canal 5
¿Cómo ver ATV EN VIVO?
Señal abierta
- Canal 9
- Televisión Digital Terrestre (TDT): 9.1
Señal de cable
- Movistar TV: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD)
- Claro TV: Canal 9 (SD) y Canal 509 (HD)
- DirecTV / DGO: Canal 199 (SD) y Canal 1199 (HD)
- Best Cable: Canal 9
¿Cómo ver Willax TV EN VIVO?
- Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 1.1 (Señal de alta definición)
Señal de cable
- Movistar TV: Canal 16 (SD) y Canal 716 (HD)
- Claro TV: Canal 12 (SD) y Canal 512 (HD)
- DirecTV: Canal 1191 (HD)
- Best Cable: Canal 8
¿A qué hora empieza el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori?
Aproximadamente, el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori empezará a las 12:00 p.m. en Perú. A continuación, revisa la guía de horarios según tu país.
- Perú: 12:00 p.m.
- Ecuador: 12:00 p.m.
- Colombia: 12:00 p. m.
- México: 11:00 a.m.
- Chile: 1:00 p.m.
- Bolivia: 1:00 p.m.
- Venezuela: 1:00 p.m.
- Argentina: 2:00 p.m.
- Uruguay: 2:00 p.m.
- Brasil: 2:00 p.m.
- Paraguay: 2:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
- Estados Unidos: 1:00 pm (EDT), 12:00 pm (CDT), 11:00 am (MDT)y 10:00 am (PDT).