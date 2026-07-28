El Congreso de la República será sede de una jornada importante en su calendario republicano: la ceremonia de cambio de mando presidencial, donde la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi juramentará como la nueva mandataria de Perú y brindará el Mensaje Presidencial por Fiestas Patrias. Revisa la guía de televisión para que puedas seguir la transmisión del evento cívico desde el móvil, PC, tablet o Smart TV.

La cobertura oficial para el público local estará a cargo de Canal N, América TV, Willax TV, Latina TV, Panamericana Televisión, TV Perú y ATV. Con excepción de Canal N (canal exclusivo de Movistar TV), el resto se encuentra disponible por señal abierta y, también, por los servicios de Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Asimismo, podrás verlo por las aplicaciones de América TV Go, TV Perú Play y Movistar Play.

Los ciudadanos peruanos en el extranjero tendrán la posibilidad de ver el mensaje de Keiko Fujimori a través de la página web de TV Perú y América tvGO.

TV Perú transmitirá EN VIVO y GRATIS el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori desde el Congreso de la República. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿En qué canal ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori en vivo hoy, 28 de julio?

Canal de TV ¿Cómo ver? TV Perú Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. América TV Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Latina Televisión Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Panamericana Televisión Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. ATV Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Willax TV Señal abierta, Movistar TV y Claro TV. Canal N Canal exclusivo de Movistar TV. CNN en español Televisión internacional FOX News Estados Unidos.

¿Cómo ver TV Perú EN VIVO?

Señal satelital.

Canales 197 SD y 1197 HD de DirecTV.

Canal 107 de Movistar TV.

Canal 1007 de Claro TV.

Señal por cable.

Canales 7 SD y 707 HD de Movistar TV.

Canales 7 SD y 507 HD de Claro TV.

¿Cómo ver América TV EN VIVO?

Señal abierta

Canal 4 y 4.1 (HD)

Señal por cable

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

DIRECTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD).

¿Cómo ver Latina TV EN VIVO?

Señal abierta

Señal analógica: Canal 2

Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 2.1

Señal cable

Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

¿Cómo ver Panamericana TV EN VIVO?

Señal abierta:

Canal 5 (analógico)

Canal 26.1 (TDT digital)

Señal de cable

Movistar TV: Canal 5 (SD) y Canal 705 (HD)

Claro TV: Canal 5 (SD) y Canal 505 (HD)

DirecTV / DGO: Canal 195 (SD) y Canal 1195 (HD)

Best Cable / Win TV: Canal 5

¿Cómo ver ATV EN VIVO?

Señal abierta

Canal 9

Televisión Digital Terrestre (TDT): 9.1

Señal de cable

Movistar TV: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD)

Claro TV: Canal 9 (SD) y Canal 509 (HD)

DirecTV / DGO: Canal 199 (SD) y Canal 1199 (HD)

Best Cable: Canal 9

¿Cómo ver Willax TV EN VIVO?

Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 1.1 (Señal de alta definición)

Señal de cable

Movistar TV: Canal 16 (SD) y Canal 716 (HD)

Claro TV: Canal 12 (SD) y Canal 512 (HD)

DirecTV: Canal 1191 (HD)

Best Cable: Canal 8

¿A qué hora empieza el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori?

Aproximadamente, el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori empezará a las 12:00 p.m. en Perú. A continuación, revisa la guía de horarios según tu país.

Perú: 12:00 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

Colombia: 12:00 p. m.

México: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Brasil: 2:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 pm (EDT), 12:00 pm (CDT), 11:00 am (MDT)y 10:00 am (PDT).