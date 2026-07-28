Keiko Fujimori juramentará este martes 28 de julio como la nueva presidenta de la República de Perú en el Congreso de la República. Tras asumir el cargo, ofrecerá su primer Mensaje Presidencial por Fiestas Patrias, cuya transmisión estará a cargo de TV Perú (canal 7).

El Mensaje a la Nación es uno de los actos más importantes de la política peruana. Durante su intervención, la presidenta Keiko Fujimori presentará a la ciudadanía el plan de gobierno que impulsará durante los próximos 365 días, además de anunciar los principales proyectos de ley y las estrategias que buscará implementar en áreas como la economía, salud, educación, desarrollo social y cultura, entre otros sectores.

Dónde ver el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias 2026 EN VIVO.

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO y GRATIS, el Mensaje Presidencial?

Los televidentes pueden seguir la programación de TV Perú a través de distintas plataformas de televisión. En señal abierta, el canal se encuentra disponible en el canal 7 y en 7.1 HD mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT). Además, los principales operadores de televisión por suscripción también incluyen la señal en su parrilla.

Señal abierta (TDT): Canal 7 y 7.1 HD.

Movistar TV: Canal 31 (SD) y 731 (HD).

Claro TV: Canal 14 (SD) y 514 (HD).

Best Cable: Canal 92.

Star Globalcom: Canal 12

Canales digitales para ver TV Perú online por internet

TV Perú cuenta con diversas plataformas digitales para que puedas seguir con su transmisión, como el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias:

Página web de TV Perú: Permite ver la señal en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

APP de TV Perú para Android y Apple:

Cuenta de YouTube de TV Perú: El canal oficial de TV Perú realiza transmisiones en vivo de eventos especiales y publica contenido informativo.

Cuenta de Facebook de TV Perú: Ofrece emisiones en directo y cobertura de acontecimientos de interés nacional.

Dispositivos compatibles con TV Perú

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras