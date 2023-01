Estamos a tan solo pocas semanas de realizarse una de las ceremonias más importantes del cine a nivel mundial, los premios Óscar. Esta vez será la edición 95° y el Dolby Theatre de Los Angeles, en Estados Unidos, será testigo de una noche inolvidable que reconocerá a los mejores exponentes del séptimo arte.

El encargado de poner la cuota de humor en este importante evento será el actor y comediante Jimmy Kimmel, quien será el presentador por tercera vez de estos premios. “Ser invitado a presentar los Oscar por tercera vez es un gran honor o una trampa. De cualquier manera, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeron que no”, señaló el actor de 55 años.

En cuanto a las nominaciones, hay una gran expectativa por saber quienes podrían llegar a levantarse con una estatuilla. Sin duda, la premisa a los Óscar son los Globos de Oro y muchos apuestan que The Banshees es una fuerte candidata a ser nominada y ganar como Mejor Película y Mejor Guión.

Mientras, el actor Brendan Fraser es uno de los favoritos para ser nominado a Mejor Actor por su papel en la cinta The Whale.

La segunda parte de Avatar también suena fuerte como candidato, así como las películas Top Gun: Maverick, Black Panther: Wakanda Forever, Everything Everywhere All At Once y Tár.