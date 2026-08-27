Conoce la hora y dónde ver el eclipse lunar en California este 28 de agosto, cuándo será su punto máximo y dónde verlo en Los Ángeles, San Diego, San Francisco y otras ciudades. (Foto: Composición Gemini AI)
Conoce la hora y dónde ver el eclipse lunar en California este 28 de agosto, cuándo será su punto máximo y dónde verlo en Los Ángeles, San Diego, San Francisco y otras ciudades. (Foto: Composición Gemini AI)

El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será visible en California durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. En Los Ángeles, San Diego y gran parte del estado, el fenómeno alcanzará su máximo alrededor de las 9:12 p. m. PDT, con cerca del 94% del disco lunar cubierto por la sombra de la Tierra.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar en California?

Aunque el evento astronómico está fechado internacionalmente para el 28 de agosto, en California se apreciará principalmente la noche anterior, el jueves 27 de agosto, debido al huso horario del Pacífico (PDT).

El máximo astronómico global ocurre a las 04:14 UTC del 28 de agosto. NASA clasifica el evento como un eclipse lunar parcial con una magnitud umbral de 0.930, por lo que será un eclipse muy profundo, visualmente cercano a uno total.

Fase del eclipse lunarHora en California (PDT)Qué se verá
Inicio de fase penumbral6:23 p. m. aprox.Cambio leve de brillo; la Luna aún estará muy baja o bajo el horizonte en algunas ciudades
Salida de la Luna en Los Ángeles7:18 p. m.La Luna aparecerá hacia el horizonte sureste
Inicio visible de fase parcial en Los Ángeles7:34 p. m.La sombra terrestre comenzará a cubrir claramente la Luna
Máximo del eclipse9:12–9:13 p. m.Cerca del 94% al 96% del disco estará dentro de la umbra
Fin de fase parcial10:52 p. m. aprox.La Luna abandonará la sombra oscura de la Tierra
Fin de fase penumbral12:01–12:02 a. m.Termina completamente el fenómeno
Horarios y dónde ver el eclipse lunar parcial que se realizará este jueves 27 de agosto en Estados Unidos. Los mejores lugares para observar la Luna de Sangre en Texas, California, Nueva York y Florida. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Horarios y dónde ver el eclipse lunar parcial que se realizará este jueves 27 de agosto en Estados Unidos. Los mejores lugares para observar la Luna de Sangre en Texas, California, Nueva York y Florida. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora ver el eclipse lunar en Los Ángeles, San Diego y otras ciudades?

Para fines prácticos, las ciudades de California tendrán horarios muy similares. La diferencia real dependerá de la salida local de la Luna, la altura del horizonte y las condiciones meteorológicas; por eso conviene elegir un sitio sin edificios, cerros o árboles que bloqueen la vista hacia el sureste.

CiudadInicio del evento*Hora máximaFin del eclipseCobertura lunar estimada
Los Ángeles6:23 p. m.9:12–9:13 p. m.12:01 a. m.93.91%
San Diego6:23 p. m. aprox.9:12–9:13 p. m.12:01 a. m.Similar al sur de California
San Francisco6:23 p. m.9:12 p. m.12:01 a. m.93.91%
San José6:23 p. m.9:12 p. m.12:01 a. m.93.91%
Oakland6:23 p. m.9:12 p. m.12:01 a. m.93.91%
Sacramento6:23 p. m.9:12 p. m.12:01 a. m.93.91%
Fresno6:23 p. m.9:12 p. m.12:01 a. m.93.91%

*El inicio indicado corresponde a la fase penumbral. Para una observación más evidente, la recomendación es mirar desde las 7:30 p. m., cuando la fase parcial ya será apreciable. Los horarios están expresados en hora local del Pacífico (PDT).

Dónde ver el eclipse lunar en Los Ángeles y California

No será necesario viajar a un observatorio para disfrutarlo: un eclipse lunar puede verse a simple vista desde cualquier lugar con cielo despejado. La clave será contar con una visual despejada hacia el sureste, especialmente durante la salida de la Luna.

En Los Ángeles, el Observatorio Griffith realizará una observación pública en sus exteriores entre las 7:25 p. m. y las 11:00 p. m., además de una transmisión online programada de 7:25 p. m. a 12:05 a. m., siempre que el clima lo permita. El recinto advierte que se esperan grandes multitudes, estacionamiento limitado y congestión vehicular, por lo que conviene llegar con anticipación o utilizar transporte público.

Para San Diego, una opción eficiente es buscar miradores costeros, parques elevados o espacios abiertos que permitan ver el horizonte oriental sin obstáculos. En San Francisco, Oakland o San José, lo más importante será revisar la nubosidad el mismo día: la visibilidad local dependerá más del cielo despejado que de la ubicación dentro del estado.

¿Por qué la Luna podría verse roja o cobriza?

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna llena. Durante la fase parcial, la Luna entra de forma progresiva en la umbra, la región central y más oscura de la sombra terrestre.

Como casi toda la superficie lunar quedará inmersa en esa sombra, la Luna puede perder su brillo habitual y adquirir tonos rojizos, cobrizos o anaranjados. No se oscurece por completo porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, se filtra y se desvía hacia la Luna, de manera similar a los colores que se observan en un atardecer.

El Observatorio Griffith estima que, en el máximo, alrededor del 96% del disco lunar estará en sombra; por esa profundidad, el espectáculo puede recordar a una “Luna de sangre”, aunque técnicamente seguirá siendo un eclipse parcial.

Consulta a qué hora inicia el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Monterrey, Nuevo León, este 27 de agosto de 2026. (Foto: Pexels)
Consulta a qué hora inicia el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Monterrey, Nuevo León, este 27 de agosto de 2026. (Foto: Pexels)

Recomendaciones para observarlo mejor

No necesitas gafas especiales: a diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente no representa un riesgo para la vista. Tampoco hace falta telescopio, aunque unos binoculares pueden ayudar a percibir con más detalle el avance de la sombra sobre los cráteres lunares.

  • Busca un punto abierto con vista al sureste antes de las 7:30 p. m.
  • Llega temprano si elegirás Griffith Observatory u otro mirador popular.
  • Prioriza el intervalo entre 8:30 p. m. y 10:00 p. m. para ver la parte más impactante.
  • Revisa el pronóstico de nubes durante la tarde del 27 de agosto.
  • Usa modo nocturno en tu teléfono o cámara y evita el zoom digital excesivo al fotografiar la Luna.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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