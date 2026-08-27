El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será visible en California durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto . En Los Ángeles, San Diego y gran parte del estado, el fenómeno alcanzará su máximo alrededor de las 9:12 p. m. PDT, con cerca del 94% del disco lunar cubierto por la sombra de la Tierra.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar en California?

Aunque el evento astronómico está fechado internacionalmente para el 28 de agosto, en California se apreciará principalmente la noche anterior, el jueves 27 de agosto , debido al huso horario del Pacífico (PDT).

El máximo astronómico global ocurre a las 04:14 UTC del 28 de agosto. NASA clasifica el evento como un eclipse lunar parcial con una magnitud umbral de 0.930, por lo que será un eclipse muy profundo, visualmente cercano a uno total.

Fase del eclipse lunar Hora en California (PDT) Qué se verá Inicio de fase penumbral 6:23 p. m. aprox. Cambio leve de brillo; la Luna aún estará muy baja o bajo el horizonte en algunas ciudades Salida de la Luna en Los Ángeles 7:18 p. m. La Luna aparecerá hacia el horizonte sureste Inicio visible de fase parcial en Los Ángeles 7:34 p. m. La sombra terrestre comenzará a cubrir claramente la Luna Máximo del eclipse 9:12–9:13 p. m. Cerca del 94% al 96% del disco estará dentro de la umbra Fin de fase parcial 10:52 p. m. aprox. La Luna abandonará la sombra oscura de la Tierra Fin de fase penumbral 12:01–12:02 a. m. Termina completamente el fenómeno

Horarios y dónde ver el eclipse lunar parcial que se realizará este jueves 27 de agosto en Estados Unidos. Los mejores lugares para observar la Luna de Sangre en Texas, California, Nueva York y Florida. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora ver el eclipse lunar en Los Ángeles, San Diego y otras ciudades?

Para fines prácticos, las ciudades de California tendrán horarios muy similares. La diferencia real dependerá de la salida local de la Luna, la altura del horizonte y las condiciones meteorológicas; por eso conviene elegir un sitio sin edificios, cerros o árboles que bloqueen la vista hacia el sureste.

Ciudad Inicio del evento* Hora máxima Fin del eclipse Cobertura lunar estimada Los Ángeles 6:23 p. m. 9:12–9:13 p. m. 12:01 a. m. 93.91% San Diego 6:23 p. m. aprox. 9:12–9:13 p. m. 12:01 a. m. Similar al sur de California San Francisco 6:23 p. m. 9:12 p. m. 12:01 a. m. 93.91% San José 6:23 p. m. 9:12 p. m. 12:01 a. m. 93.91% Oakland 6:23 p. m. 9:12 p. m. 12:01 a. m. 93.91% Sacramento 6:23 p. m. 9:12 p. m. 12:01 a. m. 93.91% Fresno 6:23 p. m. 9:12 p. m. 12:01 a. m. 93.91%

*El inicio indicado corresponde a la fase penumbral. Para una observación más evidente, la recomendación es mirar desde las 7:30 p. m., cuando la fase parcial ya será apreciable. Los horarios están expresados en hora local del Pacífico (PDT).

Dónde ver el eclipse lunar en Los Ángeles y California

No será necesario viajar a un observatorio para disfrutarlo: un eclipse lunar puede verse a simple vista desde cualquier lugar con cielo despejado. La clave será contar con una visual despejada hacia el sureste, especialmente durante la salida de la Luna.

En Los Ángeles, el Observatorio Griffith realizará una observación pública en sus exteriores entre las 7:25 p. m. y las 11:00 p. m., además de una transmisión online programada de 7:25 p. m. a 12:05 a. m., siempre que el clima lo permita. El recinto advierte que se esperan grandes multitudes, estacionamiento limitado y congestión vehicular, por lo que conviene llegar con anticipación o utilizar transporte público.

Para San Diego, una opción eficiente es buscar miradores costeros, parques elevados o espacios abiertos que permitan ver el horizonte oriental sin obstáculos. En San Francisco, Oakland o San José, lo más importante será revisar la nubosidad el mismo día: la visibilidad local dependerá más del cielo despejado que de la ubicación dentro del estado.

¿Por qué la Luna podría verse roja o cobriza?

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna llena. Durante la fase parcial, la Luna entra de forma progresiva en la umbra, la región central y más oscura de la sombra terrestre.

Como casi toda la superficie lunar quedará inmersa en esa sombra, la Luna puede perder su brillo habitual y adquirir tonos rojizos, cobrizos o anaranjados. No se oscurece por completo porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, se filtra y se desvía hacia la Luna, de manera similar a los colores que se observan en un atardecer.

El Observatorio Griffith estima que, en el máximo, alrededor del 96% del disco lunar estará en sombra; por esa profundidad, el espectáculo puede recordar a una “Luna de sangre”, aunque técnicamente seguirá siendo un eclipse parcial.

Consulta a qué hora inicia el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Monterrey, Nuevo León, este 27 de agosto de 2026. (Foto: Pexels)

Recomendaciones para observarlo mejor

No necesitas gafas especiales: a diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente no representa un riesgo para la vista. Tampoco hace falta telescopio, aunque unos binoculares pueden ayudar a percibir con más detalle el avance de la sombra sobre los cráteres lunares.

Busca un punto abierto con vista al sureste antes de las 7:30 p. m.

Llega temprano si elegirás Griffith Observatory u otro mirador popular.

Prioriza el intervalo entre 8:30 p. m. y 10:00 p. m. para ver la parte más impactante.

Revisa el pronóstico de nubes durante la tarde del 27 de agosto.

Usa modo nocturno en tu teléfono o cámara y evita el zoom digital excesivo al fotografiar la Luna.