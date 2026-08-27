Entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto se realizará el eclipse parcial lunar. La NASA indicó que el 96,3 % del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, la parte central de la sombra donde el Sol queda completamente bloqueado por la Tierra. Este evento se podrá observar en Centroamérica, como Estados Unidos y México; en América Latina, como Perú, Argentina, Paraguay, Chile, etc.; en Europa Occidental, como España; y en África Occidental.

El horario del evento varía según el país. Por ejemplo, en México, el punto máximo del eclipse se realizará el jueves 27 de agosto a las 22:12 horas. En Perú, Panamá, Colombia y Ecuador, el máximo será a las 23:12 horas del mencionado día. En España, el máximo de la ‘Luna Roja’ será a las 6:12 horas del viernes 28 de agosto.

Conoce a qué hora empieza el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Nueva York este 28 de agosto de 2026 y cómo verlo paso a paso. (Foto: ekapol/iStock)

¿A qué hora empieza el eclipse lunar parcial?

El eclipse lunar parcial tendrá diferentes horarios según el país. En América podrá observarse principalmente durante la noche del jueves 27 de agosto, mientras que en España y África el fenómeno ocurrirá durante la madrugada del viernes 28 de agosto.

País Inicio penumbral Inicio fase parcial Máximo México — Ciudad de México 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Estados Unidos - Costa Este 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Estados Unidos — zona Central 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Estados Unidos — zona Montaña 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Estados Unidos — costa oeste 6:23 p. m. (27 ago.) 7:33 p. m. 9:12 p. m. Guatemala 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Honduras 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. El Salvador 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Nicaragua 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Costa Rica 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Panamá 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Colombia 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Ecuador 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Perú 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Chile 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Venezuela 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Bolivia 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Argentina 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Uruguay 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Paraguay 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Brasil 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) España peninsular 3:23 a. m. (28 ago.) 4:33 a. m. 6:12 a. m. España — Canarias 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Portugal 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Marruecos 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Argelia 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Nigeria 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Sudáfrica 3:23 a. m. (28 ago.) 4:33 a. m. 6:12 a. m.

¿Dónde ver la ‘Luna Roja’ EN DIRECTO y ONLINE?

En el caso de que no te encuentres en un lugar apropiado para observar el eclipse parcial lunar, te compartimos las opciones para que puedas disfrutar de la ‘Luna Roja’ EN DIRECTO y ONLINE.

Planetario de Medellín : Mediante la cuenta de YouTube Parque Explora y su página de Facebook, realizarán una cobertura especial sobre la ‘Luna Roja’, con la participación de experimentados científicos que explicarán cada fase del eclipse y por qué la luna cambió de color. La transmisión empezará a las 20:30 horas de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.

: Mediante la cuenta de YouTube Parque Explora y su página de Facebook, realizarán una cobertura especial sobre la ‘Luna Roja’, con la participación de experimentados científicos que explicarán cada fase del eclipse y por qué la luna cambió de color. La transmisión empezará a las 20:30 horas de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. NASA TV: La cobertura oficial podrá verse desde la página NASA Live, a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales.