Inter Miami vs. LA Galaxy se enfrentan en el Chase Stadium de Miami, Estados Unidos, en una nueva jornada de la MLS. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por Apple TV, con disponibilidad en su plataforma de streaming, y esto disponible también comprando el MLS Season Pass. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 6:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, buscará recuperarse de la reciente derrota ante Orlando City. Actualmente, se ubican sextos en la Conferencia Este, a 9 puntos del líder Philadelphia Union. Además, vienen de clasificar a cuartos de final de la Leagues Cup.

Por su parte, LA Galaxy intentará levantar cabeza tras caer goleado ante Seattle Sounders. El equipo angelino se encuentra en el puesto 14 de la Conferencia Oeste, a 33 puntos del líder San Diego FC.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. LA Galaxy en el Perú?

Apple TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la MLS, por lo que el Inter Miami vs. LA Galaxy podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la plataforma de streaming a través de Apple TV comprando el MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. LA Galaxy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Inter Miami vs. LA Galaxy, por la MLS 2025, se transmitirá a través de FS, Fox Sports, Fubo y Sling TV, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. LA Galaxy en España?

En España, el compromiso entre Inter Miami vs. LA Galaxy podrá verse por el canal Apple TV, que tiene los derechos a nivel mundial de la MLS. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming Apple TV.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. LA Galaxy por internet?

Para ver la transmisión entre Inter Miami vs. LA Galaxyy por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Apple TV para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de la MLS.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. LA Galaxy en el Perú?

De acuerdo a la programación de la MLS, el partido entre Inter Miami vs. LA Galaxy está pactado para disputarse este sábado 16 de agosto a partir de las 6:30 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde una jornada más de la MLS.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. LA Galaxy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Inter Miami vs. LA Galaxy es a las 7:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. LA Galaxy en España?

En España, Inter Miami vs. LA Galaxy, por la MLS, está pactado para iniciar a la 1:30 a.m. del domingo 17 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. LA Galaxy en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Inter Miami vs. LA Galaxy está programado para las 8:30 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

