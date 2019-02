Attack on Titan: estrenado el nuevo tráiler de la segunda parte de la temporada 3 [VIDEO]

La temporada 3 de Attack on Titan ( Shingeki no Kyojin ) no podría estar más interesante. Recientemente el popular anime estrenó su primer tráiler de la segunda mitad de a historia que ya está en emisión.

Los fans han seguido la primera mitad de la temporada 3 desde el 2018. Lamentablemente se ha tenido que pausar la emisión para poder terminar las animaciones respectivas del resto de la serie. Para abril del 2019 se estrenará la continuación.

Eren y los demás protagonistas de Attack on Titan aparecieron en este avance en un enfrentamiento directo contra el Titán Bestia. Por supuesto, también se le dio espacio a los créditos respectivos y la canción que acompañará a la tercera temporada.

Además de la continuación del capítulo "Night of the Battle to Retake the Wall", también la producción trabaja en una película live-action, la cual será dirigida por Andy Muschietti, director de la cinta 'It'.