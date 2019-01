Dragon Ball Super: Broly | Bandai Namco anuncia nuevo videojuego tras el éxito de la película

Dragon Ball Super: Broly es una fenómeno a nivel mundial y Bandai Namco quiere sacarle el máximo provecho. Por esta razón, la franquicia anunció que anda trabajando en un nuevo título action-RPG basado en Dragon Ball Z.



El nuevo videojuego que saldrá tras el estreno de Dragon Ball Super: Broly está programado para el 2019, aunque no se descarta un posible retraso hasta el 2020. A través de sus redes sociales, Bandai Namco dio a conocer el futuro proyecto. La publicación hace especial atención al regreso de la saga de Dragon Ball Z con una nueva dinámica no antes vista en los título de la saga.



Cabe precisar que no se conocen muchos detalles sobre este nuevo título, aunque hay expectativas de más datos para fines de este mes. Lo más probable es que sea durante el Dragon Ball FighterZ World Tour los días 26 y 27 de enero.



De esta manera, Dragon Ball Super: Broly abre un nuevo camino para más producciones en el mundo gamers. La cinta dirigida por Tatsuya Nagamine y animada por Naohiro Shintani sigue pegando fuerte en todo el mundo, a pesar de su primer estreno exclusivo en Japón hace más de un mes.

DRAGON BALL SUPER: BROLY | SINOPSIS

"Ésta es la historia de un nuevo saiyajin. La Tierra vive en paz tras el Torneo del Poder. Luego de darse cuenta de que en los universos aún existen muchos peleadores fuertes por conocer, Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos niveles. Pero un día, Goku y Vegeta conocerán a un saiyajin de nombre Broly, uno al que nunca antes habían visto. Se suponía que los saiyajines habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta pero entonces, ¿qué hace éste en la Tierra? Este encuentro entre los tres saiyajines que han seguido diferentes destinos se convertirá en una estupenda batalla en la que incluso Freezer (que regresó del infierno) se verá atrapado".