The Walking Dead estrena hoy el Capítulo 5 de la Temporada 9 llamado 'What Comes After', esperado por muchos seguidores de la serie por tratarse de la despedida del actor Andrew Lincoln, quien hace de Rick Grimes desde el inicio de la producción de AMC.



El argumento de esta nueva aventura de The Walking Dead tendrá como protagonista al personaje de Lincoln y su conflicto con eventos anteriores.



"Rick se ve obligado a enfrentar el pasado mientras lucha por mantener la seguridad de las comunidades y proteger el futuro que él y Carl imaginaron", reza el argumento de 'What Comes After'.



Aquí compartimos los datos más importantes que debes considerar para no perderte el esperado episodio.

"THE WALKING DEAD" 9X05: "WHAT COMES AFTER" | HORA Y CANAL

Estados Unidos : AMC

Hora: 9:00 p.m. hora del este/ 8:00 p.m. central



AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series



HORA



México: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.



ONLINE



Descarga la app de Fox Latinoamérica y loguéate con las credenciales de tu operador de cable. Debes contar con el paquete Fox.



ESPAÑA



Canal: Fox

Hora: 3:30 a.m. (lunes 5 de noviembre)