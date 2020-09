¿Ya te uniste a la ola de Among Us ? Si bien el videojuego para smartphone se lanzó el 2018, su popularidad ha ido creciendo a mediados de este año 2020 y se ha convertido en una de las apps más descargadas de agosto. Si bien es bastante fácil poder jugarlo, y no tiene límite de edad, existen una serie de funciones que debes saber para poder descubrir al impostor.

En Among Us puedes construir tu avatar añadiéndole una serie de objetos como gorritos, anteojos, pelucas, ropa, etc., pero lo que muchos no han notado es que también puedes obtener una mascota o pet.

¿Qué ocurre con mi mascota o pet si el impostor me elimina? Es una de las preguntas que muchos se hacen en las redes sociales y hoy ya se sabe lo que le pasa a tu adquisición en caso pierdas la vida en el videojuego.

Un usuario de TikTok llamado Edgar Vinueza publicó un video en donde se muestra su avatar caminando en la nave espacial, junto a su perro; sin embargo, cuando el invasor lo ataca, la mascota empieza a temblar de miedo y se queda en el lugar donde te eliminaron.

En caso te eliminen en Among Us, tu mascota permanecerá asustada en el lugar donde ocurrió el hecho. (Foto: Among Us)

Este video ha generado que muchos usuarios no solo se muestren triste, sino que comprobaron que la lealtad de los perros no solo se ve en la vida real, sino también en el videojuego más famoso del mundo, Among Us .

¿Lo has comprobado? Cabe precisar que para obtener una mascota en el juego para smartphones y PC es necesario comprarlo desde la tienda de Google Play o App Store a un precio que va desde los 0.99 dólares hasta los 2.99 dólares.

