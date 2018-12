Jon Jones enfrentará a Alexander Gustafsson por el título de peso semipesado en UFC 232. Este combate se realizará en The Forum de Inglewood, en California, y será la pelea estelar de la velada. En esta nota de contamos en que canal y a qué hora podrás ver el combate.

El UFC 232 se realizará este sábado 29 de diciembre desde las 6:30 de la tarde (hora peruana). Sin embargo la transmisión de la cartelera preliminar empezará a las 8:30 de la noche y a las 10 se dará inicio a la cartelera estelar que tiene como plato de fondo a

Jon Jones vs. Alexander Gustafsson.



Este evento marcará el retorno de Jon Jones a los cuadriláteros de UFC. 'Bones' estuvo suspendido un año por dar positivo en una prueba antidoping. Por esa razón también se le despojó del cinturón de peso semipesado que ahora buscará recuperar en su pelea contra Gustafsson.



Esta es la segunda vez que Jon 'Bones' Jones peleará contra el sueco. La primera fue 2013, en donde el estadounidense se quedó con la victoria.

La pelea coestelar también será de infarto pues Cris Cyborg tendrá que defender su título peso pluma de las manos de Amanda Nunes, campeona en peso gallo.

Pero, ¿en qué canales y a qué hora se transmitirá la cartelera estelar del UFC 232?



Argentina (12:00 am) Fox Action

Colombia (10:00 p.m.) Fox Action

Chile (12:00 am) Fox Action

Ecuador (10:00 p.m.) Fox Action

México (9:00 p.m.) Fighting Sports Network

Perú (10:00 p.m.) Fox Action

Uruguay (12:00 am) Fox Action

En un principio, el UFC 232 se realizaría en Las Vegas, pero 'Bones' dio positivo en una prueba de antidoping. Y aunque se trataría de residuos de la sustancia que se le encontró el año pasado, no puede pelear en el estado de Nevada. Ante esta situación, Dana White, presidente de UFC, decidió mudar el evento a California.

Si no puedes ver ninguna pelea, puedes informarte desde la web de Depor porque estaremos compartiendo todos los pormenores del evento.