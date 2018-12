UFC 232: sigue el pesaje y ceremonia oficial del último evento del año desde Los Ángeles

El The Forum de Los Ángeles en California será escenario este sábado del UFC 232 , último evento del año. Pero hoy acogerá el último careo y ceremonia de pesaje oficial (7:00 pm), en donde Jon Jones , Alexander Gustafsson , Cris Cyborg y Amana Nunes serán los principales protagonistas.

Luego de dar positivo en una prueba de la Comisión Atlética de Nevada en Las Vegas, UFC cambió de sede el evento para buscar que Jon Jones pelee. Así encontró al organismo de California, que le dio las credenciales.

Aunque en todo momento, Jon Jones proclamó su inocencia, pues lo que se encontró fueron rastros de la misma sustancia prohibida que dio en 2017, Alexander Gustafsson- su rival- puso en duda su palabra por tener un historial negativo.



"No me importa si es un tramposo o no. Él puede engañar el 29, no me importa. No importa si toma sus esteroides, yo le ganaré ", dijo Gustafsson, quien peleará contra Jon Jones por el título vacante de peso semipesado.

Por su parte, la coestelar del UFC 232 estará a cargo del duelo entre Cris Cyborg y Amanda Nunes. Un choque de campeonas brasileñas, pero que solo se pondrá en juego el título pluma de la primera.