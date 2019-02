UFC 234 Whittaker vs. Gastelum EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver el evento EN DIRECTO desde Australia

Ver UFC 234 EN VIVO | Por fin ha llegado el día que todos los fans de las artes marciales mixtas estaban esperando y es que tenemos la gran pelea por el título de peso medio entre Whittaker vs. Gastelum EN DIRECTO desde el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia y que podrás ver a partir de las 22:00 horas vía Fox Premium.

Sin duda alguna, dentro de los retos que se están dando en los últimos meses en la UFC, uno de los más resaltantes y esperados es el de Whittaker y el mexicano Gastelum y es que el título de peso mediano no es defendido hace más de siete meses.

La última vez que se puso en juego el campeonato medio de la UFC fue el año pasado en donde el campeón, Robert Whittaker, derrotó al latino Yoel Romero en una lucha que fue destitulada a último momento ya que el cubano no pasó la prueba de peso.

Dicha batalla le costó la mano a Whittaker y es que este se rompió la mano en plena lucha y aún así ganó la pelea. Ahora, recuperado, va a por la defensa de su campeonato enfrentando a un Gastelum que llega con toda la ilusión tras haber subido de welter a mediano, un lugar en el que se siente mucho mejor.

Cartelera completa de UFC234: Whittaker vs. Gastelum

PELEAS PRE-PRELIMINARES

Lando Vannata vs. Marcos Rosa (PESO LIGERO)

Callan Potter vs. Jalin Turner (PESO LIGERO)

Wuliji Buren vs. Jonathan Martinez (PESO GALLO)

PELEAS PRELIMINARES

Devonte Smith vs. Dong Hyun Ma (PESO LIGERO)

Shane Young vs. Austin Arnett (PESO PLUMA)

Kai Kara-France vs. Raulian Paiva (PESO MOSCA)

Teruto Ishihara vs. Kyung Ho Kang (PESO GALLO)

CARTELERA ESTELAR

Robert Whittaker (c) vs. Kelvin Gastelum (TÍTULO MEDIANO)

Israel Adesanya vs. Anderson Silva (PESO MEDIANO)

Rani Yahya vs. Ricky Simon (PESO GALLO)

Montana De La Rosa vs. Nadia Kassem (PESO MOSCA)

Jim Crute vs. Sam Alvey (PESO SEMICOMPLETO)

Canales de transmisión de UFC 234: Whittaker vs. Gastelum

Perú: Fox Premium - UFC Network

Chile: Fox Premium - UFC Network

Argentina: Fox Premium - UFC Network

Brasil: Fox Premium - UFC Network

Estados Unidos: ESPN USA

Uruguay: Fox Premium - UFC Network

Colombia: Fox Premium - UFC Network

México: Fox Premium - UFC Network

Hora del UFC 234: Whittaker vs. Gastelum

Perú: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Chile: 00:00 horas (11 de febrero)

Uruguay: 00:00 horas (11 de febrero)

Argentina: 00:00 horas (11 de febrero)

Brasil: 01:00 horas (11 de febrero)

Estados Unidos: 21:00 horas

México: 21:00 horas

