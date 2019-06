Carlos Huachín: "Quiero demostrar a UFC que no se equivocaron conmigo"

Aceptar una pelea en UFC con solo 10 días te anticipación tiene sus riesgos, pero era una oportunidad que Carlos Huachín no podía dejar pasar. Y pese a que el resulto no lo acompañó (perdió el 11 de mayo en Brasil), demostró que talento le sobra.

"Fue una oportunidad que a cualquiera no se le presenta, yo soy peleador y aceptó todo tipo de retos. Justo me estaba preparando para defender el título del Inka FC, pero me salió esta oportunidad y decidí aceptarla. Sabía que era un rival duro y dejamos que todo fluyera", le dijo Carlos Huachín a Depor.



En el combate, le plantó 'guerra' al experimentado Raoni Barcelos -10 años mayor que él-; sin embargo, cuando faltaba 10 segundos para acabar el segundo round, el árbitro paró la pelea de forma polémica. Justo en el momento en que se defendía del ataque.



"Hice un gran primer round, el segundo se podría decir que se cambiaron los papeles. Me caí por un cruzado de él, pero yo estaba consciente. Yo pensé que el árbitro había parado por el final del asalto, porque los golpes no me dieron de lleno", agregó.



"Siento que ese tercer round hubiera sido al 'todo o nada', pero la pararon. Siento que pesó la localía, porque sí se sentía la presión de la fanaticada", sostuvo Carlos Huachín, que es el cuarto peruano activo en UFC tras Enrique Barzola, Claudio Puelles y Humberto Bandenay.

Aunque perder así causa molestia, Carlos Huachín no ve las horas de volver al octágono y qué mejor si se oficializa la llegada de UFC a Uruguay para este 10 de agosto en Montevideo. "Esto (el resultado) me sirve para ver mis errores, voy a volver más fuerte.", señaló el excampeón de peso gallo del Inka FC.

"Me gustaría una revancha con Raoni Barcelos, también me encantaría estar en Uruguay. Quiero demostrar a UFC que no se equivocaron conmigo, mostrarles que puedo llegar a ser un peleador top. Llegaría con un campamento completo y con mi 100%", aseguró Carlos Huachín.

Carlos 'Perro Malo' Huachín Edad:

04/06/96 (23 años)

04/06/96 (23 años) Peso/Talla:

61 kilos/1.70 mts

61 kilos/1.70 mts Récord en MMA:

10-4

10-4 Equipo:

Pitbull Martial Arts Center (Jessica Vicente) Carlos Huachín firmó un contrato por cuatro peleas con UFC. Le quedan tres.

