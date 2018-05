Fernando Luque hizo respetar la casa este sábado, en el UFC Chile. Noqueó en el primer round al canadiense Chad Laprise y consiguió la primera victoria de local.



El sudamericano no tuvo problemas en conseguir la sexta victoria de su carrera en la UFC . Con un potente golpe de izquierda a la cara de su rival, lo mandó a la lona, donde lo dejó inconsciente.



"He tenido una gran preparación. Él es muy rápido y al inicio eso me confundió, pero luego le pegué muy duro y le gané. No importa con quién me pongan, es más, que lo hagan con cualquiera en el Top 10. Tengo seis victorias y no importa con quién me pongan, voy a ganar. Voy por el título", señaló el chileno.



En total, Fernando Luque tiene un récord como profesional de 12–6–1. Su primera pelea en UFC fue en el 2015, cuando perdió ante Michael Graves.



Otro chileno en la cartelera es Diego Rivas, en el peso gallo. Enfrentará a Guido Cannetti.