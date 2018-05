CM Punk solo ha incursionado en la UFC en una ocasión y, para colmo, perdió. A pesar de ello, la compañía le ha dado una nueva oportunidad, y no cualquiera pues es una de las estrellas más importantes del próximo megaevento.



Se trata del UFC 225 , el próximo 9 de junio. CM Punk espera conseguir una revancha personal y vencer a Mike Jackson en el peso wélter, primera pelea de la cartelera principal.



Esto ha despertado a sus críticos, en específico a Joe Rogan, comentarista de la UFC . En una entrevista para The JRE MMA Show , dio detalles de su pesar por la importancia que le está dando la compañía a CM Punk .



"Es un tipo que tiene muy poca experiencia en el deporte y tiene un control rudimentario de su cuerpo. Eso es lo que pienso de él y pienso 'Este chico va a terminar muerto'. No creo que se lo merezca", señaló.



CM Punk perdió en el 2016 ante Mickey Gall, luego de casi dos años entrenando para llegar a la UFC .