CM Punk quiere limpiar su nombre y solo lo podría lograr con una nueva pelea en UFC . Y ni siquiera tendría que buscar un retador, pues desde ya hay un interesado: un joven peleador de 21 años.



Matt Bilella Fitzpatrick, quien solo tiene una pelea y victoria en su carrera en la MMA, decidió retar al exluchador de la WWE. Está tan confiado en su victoria que está dispuesto a apostar el dinero que ganase por el encuentro.



"Dana White (presidente de la UFC), si estás escuchando, te doy mi cheque si es que no soy capaz de noquealo", aseguró para las cámaras de TMZ.



A pesar de no tener mucha experiencia, este peleador sí que sabe tener amigos en el negocio. Entrena en el mismo gimnasio que grandes estrellas, como Jon Jones, Holly Holm y Donald Cerrone en Nuevo México.



CM Punk no pelea desde su debut, en el UFC 213. Mickey Gall lo sometió en el primer round.